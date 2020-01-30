Corona Virüsü Apple'ı da Vurdu!

Tüm dünyanın korkuyla izlediği Corona virüsü salgını, görünüşe bakılırsa Apple için de büyük bir tehlikeyi beraberinde getirmiş durumda!

Corona Virüsü Apple'ı da Etkiledi

Dünyayı kasıp kavurmaya başlayan ölümcül Corona virüsü, Apple'ın mağazalarını da etkiledi. CEO Tim Cook, Çin'in Wuhan bölgesindeki sağlayıcılarının bulunduğunu söyledi ve buradan gelen bileşenler için alternatif kaynaklarını kullanacaklarını belirtti.

Cook, "beklenen üretim kaybını kapatacak telafi programları üzerinde çalıştıklarını" da vurguladı. Cook'a göre tam olarak bilinmeyen bir ayrıntı, Corona virüsünün Çin'in diğer bölgelerindeki sağlayıcıları nasıl etkileyeceği. Cook, Çin hükümetinin yeni yıl tatilini ocak ayının sonundan 10 Şubat'a kadar uzattığını da söyledi.

Yönetici, analistlerle gelirler hakkında konuştuğu toplantıda "durum gelişmekte ve hala birçok veri noktası topluyor, (durumu) çok yakından izliyoruz" dedi. Firma, geçen hafta itibariyle çalışanlarının virüsten etkilenen bölgelere yolculuk yapmasını "kritik iş durumları" ile kısıtlamıştı.

Apple, Corona virüsü nedeniyle Çin'de bir mağazasını da kapatmış durumda. Bunun yanında Cook'a göre Apple'ın "birkaç" perakende ortağı da mağazalarını kapattılar. Açık kalan mağazaların çoğunun ise çalışma saatlerinin kısaltıldığı belirtiliyor. Cook, Corona virüsünün gelişimini yakından izlediklerini, salgını durdurmaya çalışan gruplara bağışta bulunduklarını söylüyor.

Çin, son birkaç senede Apple'ın en önemli piyasalarından biri haline geldi. Çin, 2015'te ABD'yi geçerek Apple'ın en büyük iPhone pazarına dönüşmüştü.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Çekim hilesi ortaya çıktı! İşte James Cordan'ın Carpool Karaoke'sinin arkasındaki gerçek!
NBA'in logosu Kobe Bryant mı olacak? Kobe Bryant hayranları imza kampanyası başlattı
Günün En çok Okunanları
Akıllı Telefon Pazarında İkinci El Dönemi!
Corona Virüsü Apple'ı da Vurdu!
Corona Virüsüyle ilgili sosyal medyanın konuştuğu 7 komplo teorisi
App Maker, Google'ın Son Kurbanı Oldu
Hitachi Vantara O Firmayı Satın Aldı!

 

 