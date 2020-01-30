Corona Virüsü Apple'ı da Vurdu!

Dünyayı kasıp kavurmaya başlayan ölümcül Corona virüsü, Apple'ın mağazalarını da etkiledi. CEO Tim Cook, Çin'in Wuhan bölgesindeki sağlayıcılarının bulunduğunu söyledi ve buradan gelen bileşenler için alternatif kaynaklarını kullanacaklarını belirtti.
Cook, "beklenen üretim kaybını kapatacak telafi programları üzerinde çalıştıklarını" da vurguladı. Cook'a göre tam olarak bilinmeyen bir ayrıntı, Corona virüsünün Çin'in diğer bölgelerindeki sağlayıcıları nasıl etkileyeceği. Cook, Çin hükümetinin yeni yıl tatilini ocak ayının sonundan 10 Şubat'a kadar uzattığını da söyledi.
Yönetici, analistlerle gelirler hakkında konuştuğu toplantıda "durum gelişmekte ve hala birçok veri noktası topluyor, (durumu) çok yakından izliyoruz" dedi. Firma, geçen hafta itibariyle çalışanlarının virüsten etkilenen bölgelere yolculuk yapmasını "kritik iş durumları" ile kısıtlamıştı.
Apple, Corona virüsü nedeniyle Çin'de bir mağazasını da kapatmış durumda. Bunun yanında Cook'a göre Apple'ın "birkaç" perakende ortağı da mağazalarını kapattılar. Açık kalan mağazaların çoğunun ise çalışma saatlerinin kısaltıldığı belirtiliyor. Cook, Corona virüsünün gelişimini yakından izlediklerini, salgını durdurmaya çalışan gruplara bağışta bulunduklarını söylüyor.
Çin, son birkaç senede Apple'ın en önemli piyasalarından biri haline geldi. Çin, 2015'te ABD'yi geçerek Apple'ın en büyük iPhone pazarına dönüşmüştü.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın