Corona Virüsüyle ilgili sosyal medyanın konuştuğu 7 komplo teorisi

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Corona Virüs'ün Wuhan'da bulunan vahşi hayvan pazarındaki tezgahlardan yayıldığını onayladı. Daily Mail'in haberine göre virüsün yılan, kurt yavruları, tilki gibi hayvan etlerinin satıldığı pazardan yayıldığı resmi olarak kabul ediliyor.
Corona Virüs dünyayı endişelendirirken sosyal medyada da virüsle ilgili pek çok komplo teorisi ortaya atılıyor. İşte Corona Virüs'le ilgili şu ana kadar yayılan komplo teorileri:
YILAN, FÜZE, 40 BİN ÖLÜ SÖYLENTİSİ
Türkiye'de whatsapp üzerinden yayılan bir videoda Corona Virüs'ün bir yılandan yayıldığı, yılanın yaşadığı bataklıkta füze kalıntılarına rastlandığı, gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu, biyolojik saldırı nedeniyle 25 milyon kişiye hastalığın bulaştığı söylentileri dolaşıma girdi.
YARASA YİYEN KADIN
Hastalığın yarasa çorbası nedeniyle yayıldığı da çok konuşulan iddialar arasındaydı. Sosyal medyada Çinli olduğu iddia edilen bir kadının yarasa yediği video bir anda yayıldı ve büyük tepki çekti.
Ancak gerçekte videonun Wuhan'da değil 2016 yılında Batı Pasifik'teki Palau Adası'nda çekildiği ortaya çıktı. Videoyu çeken Blog yazarı Vang Mengyun tepkiler üzerine özür diledi ve "Sadece oradaki halkın günlük yaşamını göstermek istemiştim. Yarasaların virüs taşıyabileceğini bilmiyordum" dedi, videoyu sildi.
BBC'nin haberine göre ise virüsün olası şüphelilerinden biri olarak gösterilen yarasa çorbası aslında Çin'de yaygın bir yiyecek değil.
VENOM FİLMİNDEKİ SAHNE
2018'de ABD çekilen Venom filmi de Corona Virüsü ile ilişkilendirildi. Filmde, Eddie adlı karakter, simbiyoz hâlinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir. Araştırması sırasında ise Venom adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur.
Filmdeki bir sahnede "Çinli kadının pazar yerinde yılan yediği, daha sonra pazardaki insanları öldürdüğü, gömleğinde ise Corinne yazdığını belirten" bazı sosyal medya kullanıcıları bunun bir mesaj olduğunu, virüsün ilaç sektörü tarafından stratejik şekilde üretildiği savundu.
Bu teze karşı çıkan başka bir sosyal medya kullanıcısı ise: "1. Venom "virüs" demek değil. 2. Çinli kadın yılan yediği için insanları öldürmüyor. 3. Coronovirus 1960'lardan beri biliniyor. 4. Venom bin yıllık çizgi roman. 5. Kadının ismi Corinne. 6. Bu analizi yapanlar filmi gerçekten izlemiş mi, merak ediyorum" diye yazdı.
BİNLERCE MEZAR KAZILIYOR İDDİASI
Wuhan'da çalışan çok sayıda buldozerin önümüzdeki günlerde yaşanacak binlerce ölüm için toplu mezarlar kazdığı iddiası da ortaya atıldı. Ancak buldozerlerin iki hastane inşası için çalıştığı ortaya çıktı. Wuhan'da salgın nedeniyle 2 hastanenin hazır olduğuna dair fotoğraflar uluslararası ajanslar tarafından paylaşıldı.
3 SENARYO DAHA
PLANLI SALGIN
BBC de farklı senaryoların izini sürdü. Bunlardan bir tanesi salgının önceden planlandığı yönünde. Komplo teorisyeni ve Youtuber Jordan Sather yaklaşık 4 yıl önce Pirbiright Enstitüsü tarafından yapılan bir patent başvurusu için link paylaştı. Söz konusu linkte Corona Virüsün zayıflatılmış bir versiyonunun solunum hastalıklarına karşı aşı olarak kullanımından bahsediliyordu. Bu ifadeler iddiaları alevlendirdi.
İddianın devamında Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın virüsün patentini elinde bulunduran Pirbright Institute'a finans sağladığı ve aşısı üzerinden para kazanmayı planladığı öne sürüldü. BBC ise Pirbright'ın patentinin yeni Corona Virüs için olmadığını, patentin kuşlar tarafından taşınan ve yalnızca kanatlıları etkileyen bir bronşit virüsü için olduğunu duyuruyor.
WUHAN'DAKİ HEMŞİRE VİDEOSU
Sosyal medyada yayılan bir videonun İngilizce alt yazılarında ise konuşan kadının Wuhan'da bir hemşire olduğu iddia edildi. Adını vermeyen ve videoda kendisi hemşire olarak tanıtmayan kadın Çin'de 90 bin kişiye virüs bulaştığını söylüyor. Ancak videonun çekildiği yer tam olarak bilinmiyor. BBC söz konusu iddiayı, "Kadının salgınla ilgili kendi görüşlerini paylaşan bir Hubeili olduğu tahmin ediliyor. Avustralya'da bulunan Çinli siyasi aktivist ve sanatçı Badiucao ise "Gerçeği söylüyor da olabilir çünkü gerçeği kimse bilmiyor. Şeffaflığın sıfır olması insanların paniklemesine yol açıyor" sözleriyle duyuruyor.
ÇİN'İN GİZLİ BİYOLOJİK SİLAHI İDDİASI
Dünya genelinde yayılan bir diğer senorya ise virüsün Çin'in gizli biyolojik silah programının bir parçası olduğu ve Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden dışarı sızarak yayıldığı yönünde. İddianın kaynağı ise Washington Times'ın eski bir İsrailli istihbaratçının ifadelerine yer veren iki makalesi. BBC inceleme servisi bu iddia içinse makalede "İsrailli kaynağın "şimdiye kadar bu yönde bir kanıt veya bulgu yok" sözüne yer verildiğini belirtiyor.
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