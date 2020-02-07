Corona Virüsü, Bir İnsana Tekrar Tekrar Bulaşabilir mi?

Çin Sağlık Komisyonu'ndan bir doktor, iyileşmiş Corona Virüs hastalarının bazılarının tekrar enfeksiyon geçirebileceğini belirtti. Çin-Japonya Dostluk Hastanesi akciğer hastalıkları önleme ve tedavi direktörü Zhan Qingyuan, antikorların üretildiğini ancak bazı kişilerde uzun süre dayanamadıklarını söyledi. Bu yüzden de iyileşmiş hastaların tekrar hastalanma riskleri bulunuyor ve kendi sağlık önlemlerini almaları gerekiyor.
İnsan vücudu enfekte olduğunda bağışıklık sistemi antikor adı verilen proteinleri üreterek patojeni (hastalık yapan varlık) bağlamaya ve etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bu süreç, antikorların belirli bir patojene karşı özel bir yapıya sahip olmalarını gerektiriyor. Eğer belirli bir patojenden daha önce etkilendiyseniz, bağışıklık sistemi bunu "hatırlayarak" gerekli antikoru hemen hazırlayabiliyor ve bu şekilde sizi bir kez daha hastalanmaktan koruyor.
Yaygın olarak düşünülenin aksine aynı virüsten ikinci defa etkilenmek mümkün. Özellikle influenza (grip) gibi bazı patojenler hızlı bir şekilde mutasyon geçirebiliyor ve daha önceki antikorları kısmi ya da tamamen kullanılamaz hale getirebiliyor. Yıllık grip aşısının önerilmesinin sebeplerinden biri de bu. Yani, her enfeksiyonda olduğu gibi, tamamen sağlam ve aşılamaz ömür boyu bağışıklığı garantilemek mümkün değil ancak bunun bir panik yapma sebebi olduğu da söylenemez.
Reading Üniversitesi viroloji profesörü Ian Jones, bunun çok da şaşırılacak bir durum olmadığını söylüyor: "Tabii ki herhangi bir nüfusta bazı kişiler tam immün tepkisi göstermeyebilir ve tekrar riski taşıyabilir. Ancak bu kaptıkları tüm enfeksiyonlar için geçerlidir, sadece Corona için değil. Genel olarak kabul edilen görüş, bir virüsün bir nüfustan geçmesinin ardından veya o nüfusun aşılanması ardından, hastalık oluşumunun ciddi şekilde azalacağıdır ve virüsün genel olarak bulunmayacağıdır. Ama tamamen yok olmayacağı da bilinmelidir."
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