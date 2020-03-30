Corona Virüsü, Google'a 1 Nisan'ı da İptal Ettirtti

Her yıl 1 Nisan tarihinde büyük, küçük pek çok firma internet aracılığıyla şakalarını yaparak gerçek olmayan duyurular ve blog yazıları yayınlıyor. Örneğin Google, geçtiğimiz yıl firmanın Assistant ses yazılımı aracılığıyla lalelerin ne düşündüğünü anlamak için bir proje tanıtımı yapmıştı. Lockheed Martin, dış uzay gibi kokan bir parfüm geliştirdiğini söylemişti. McDonald's ise içinde sadece turşu bulunan McPickles burger'i sunmuştu.
Bu "şakaların" istenen gülümsemeyi getirip getirmediği bilinmese de, genellikle zararsız oldukları rahatlıkla söylenebilir. Ancak bu yıl, 1 Nisan şakaları da Corona Virüsü'ne kurban gidecek gibi görünüyor.
Coronavirüs salgını ile beraber Dünya, son zamanlarda görülmemiş bir kriz ile karşı karşıya. Pek çoğu evlerine kapanmış olan insanlar günlerinin büyük kısmını ekran karşısında geçirmek zorunda kalıyor ve COVID-19 hakkında pek çok yanlış bilgi yayılıyor. Bu süreç içerisinde de şakaların ne kadar kabul edilebilir olacağı tamamen ayrı bir soru.
Geçtiğimiz 20 yıldır 1 Nisan şakalarında öne çıkan Google, Business Insider tarafından yayınlanan bir rapora göre bu yıl şakalarının tamamını iptal ediyor. Google Pazarlama lideri Lorraine Twohill, habere göre, firma müdürlerine gönderdiği bir e-postada, bu yıl geleneği askıya aldıklarını ve önceliklerinin insanlara yardım etmek olduğunu, şakaları mutlaka daha parlak olacak olan önümüzdeki yıla saklamalarını söylemiş durumda.
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