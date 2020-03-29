Google Play Filmler'de Bedava Film Dönemi Başlıyor

Film akışı söz konusu olduğunda, Google Play Movies'in (Filmler) Netflix veya Prime Video kadar popüler olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bunun sebeplerinden biri, Google Play Movies'de filmleri veya TV dizilerini kiralama veya satın alma seçeneğinizin bulunması ve diğer akış hizmetlerinin üyelik modelini takip etmiyor olması. Ancak görünene göre Google, yüzlerce reklam destekli filmi Play Movies üzerinden sunarak bu durumu değiştirmeyi planlıyor.
Android için Google Play Movies APK'sinin v4.18.37 sürümünün incelenmesi sırasında Google'ın platforma yüzlerce bedava, reklam destekli filmi eklemesine yönelik referanslar bulundu. Kod içerisindeki düz yazılardan birinde "Yüzlerce film, sadece birkaç reklam" metni görülebiliyordu ve bu da firmanın platformda bedava olarak sunmak amacıyla geniş bir film arşivi hazırladığına işaret ediyor. Firmanın tüm Play Movies kütüphanesini reklam destekli bir model ile sunmayı mı yoksa sadece seçili bir grup stüdyonun filmlerini mi sunmayı planladığı ise henüz belli değil.
Ancak durum ne olursa olsun, Google'ın kesinlikle farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bedava film izlemek için reklam destekli bu akış sisteminin nasıl çalışacağını görmenin ilgi çekici olacağı kesin. Ama başarının büyük bir miktarda içerik kütüphanesine ve bu kütüphanenin ne kadar kapsamlı olacağına bağlı olduğuna emin olabiliriz.
Şu anda Google'ın Play Movies aracılığıyla bu reklam destekli film akışı hizmetini ne zaman sunacağı belli olmasa da, resmi bir duyurunun sadece birkaç hafta ötede olduğu tahmin ediliyor.
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