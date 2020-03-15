Corona Virüsü ile Mücadelede Bilgisayar Temizliği Nasıl Olmalı?

Monster Notebook, Corona (Covid-19) virüse karşı alınması gereken önlemler arasında cep telefonu, bilgisayar, klavye ve mouse gibi çok fazla temasta bulunulan cihazların sık sık dezenfekte edilmesinin önemine dikkat çekti ve açıklamalarda bulundu.