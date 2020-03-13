Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 3 yeni Corona Virüs'ü vakası daha!

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki Corona Virüs vakasının 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresinde, aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı birbiriyle doğrudan bağlantılı. 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var" dedi. Ayrıca 9 Avrupa ülkesine uçuşlar 14 Mart-17 Nisan arasında yapılmayacak.

Sağlık Bakanı açıkladı: 3 yeni Corona Virüs'ü vakası daha!

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki Corona Virüs vakasının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Corona Virüsü vakaları hakkında yeni paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan düzenlenen Corona Virüs zirvesinden sonra basın toplantısı gerçekleştirdi. Buradaki konuşmasında Bakan Fahrettin Koca, Corona Virüs vaka sayısının 5'e yükseldiğini belirtti.

"İlk iki vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı birbiriyle doğrudan bağlantılı."  Bakan Koca, "Sonraki 4 vaka, ilk vakanın ardından izole edilen kişilerdir" dedi. Bakan Koca, ayrıca 5 vakadan 2'sinde solunum sıkıntısı olduğunu belirtti. 

184 SABİM CORONA VİRÜS DANIŞMA HATTI KURULDU

Bakan Koca, 184 SABİM Corona Virüs Telefonla Danışma Hattı kurulduğu haberini de verdi. "184 SABİM telefon hattını, Corona Virüs'e özel danışma hattına dönüştürüyoruz. Bununla ilgili Bilim Kurulu'ndan hocalarımız da algoritmayı geliştirmiş oldular. Bu süreçte vatandaşımız herhangi bir tereddüt anında özellikle "Corona Virüs'ü enfeksiyonu taşıyor muyum" diye endişelendiğinde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı. Bu dönemde başvurunun enfeksiyonun yayılma durumunu da oluşturacağını bilelim. Bu dönemde çok rahatlıkla bu hattı arayıp yapması gerekenin ne olduğunu, o an için evde kalarak, veya kendisini izole ederek, veya maske takıp takmaması gerektiğini veya sağlık kuruluşuna müracaat edip etmemesi gerektiğini öğreneceği danışma hattı önümüzdeki bir-iki gün muhtemelen Pazar günü devreye girmiş olacak.

AVRUPA'DAN 9 ÜLKEYE UÇUŞLAR DURDURULACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." dedi.

HABERDEN MADDE MADDE NOTLAR

  • Türkiye'deki Corona Virüs vaka sayısı 5'e yükseldi.
  • Teşhis konan 4 hasta, ilk teşhisin çevresindeki kişiler.
  • 5 vakadan ikisinde solunum yolu sıkıntısı var.
  • 184 SABİM Corona Virüs telefon hattı kuruldu.
  • Corona Virüs taşıdığından endişelenenler ilk olarak sağlık kuruluşlarına başvurmayacak.
  • Corona Virüs şüphesi taşıdığını düşünenler ilk önce 184 SABİM'i arayacaklar.
  • 9 Avrupa ülkesine uçuşlar, 14 Mart saat 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulacak.
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