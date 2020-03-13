YouTube, Corona Virüsüyle İlgili İçeriklere Para Kazandırmaya Devam Edecek

YouTube, birkaç hafta önce Corona virüsüyle ilgili videoların reklam üzerinden para kazanmasının yolunu kapatmıştı. Firma, "ölüm, ön planlı zararlı saldırı" gibi konulardaki reklamları kabul etmiyor ancak bu, yakında değişebilir.
YouTube CEO'su Susan Wojcicki, yeni blog gönderisinde Corona virüsüyle ilgili reklamların önümüzdeki günlerde aktif hale geleceğini söyledi. Bununla birlikte para kazanma işlevi, bazı haber kuruluşları ve yayınlarını YouTube'un reklam veren kurallarına göre saydam yapan içerik oluşturucular ile sınırlı olacak.
CEO, yaptığı açıklama "hassas olaylar ilkelerinin" büyük etkiye sahip kısa dönemli olaylara yönelik olduğunu söyledi. Sorunun günlük konuşmaların bir parçası haline gelmeye başladığını gördüklerini söyleyen Wojcicki, "haber kuruluşlarının ve içerik oluşturucularının sürdürülebilir bir şekilde kaliteli videolar üretmeye devam edebilmelerini sağlamak istiyoruz," dedi.
Yanlış bilgi yayan videolar hakkında da konuşan Wojcicki, "tıbbi yardım almamanızı telkin eden veya zararlı karışımların faydalı olduğunu söyleyen videoları kaldırmaya devam edeceklerini," söyledi.
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