Corona Virüsü, Microsoft'a Yeni Bir Rekor Getirdi

Microsoft, Teams'in üçüncü yıl dönümü için gerçek zamanlı ses baskılama, elinizi kaldırma yeteneği ve daha pek çoğunu içeren bir grup yeni özellik duyurdu. Ayrıca yeni özellikler dışında yapılan bir duyuru ile de Teams'in, artık 44 milyon günlük kullanıcıya sahip olduğu ve 20 müşterinin 100.000'den fazla kullanıcıya sahip olduğu bildirildi.
Bu sayı, sadece bir hafta önce 32 milyondu. Coronavirüs'ün pek çok kişiyi evden çalışmak zorunda bırakmasından dolayı yeni gelen 12 milyon kullanıcı COVID-19 salgını sebebiyle hizmete katılmış durumda. Evden çalışma da, doğal olarak, Teams gibi işbirliği çözümlerini gerektiriyor.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Microsoft'un açıklamadığı bilgiler arasında, kaç kullanıcının hizmet için ödeme yaptığı bulunuyor. Teams'in bir bedava sürümü bulunuyor ve COVID-19 mücadelesine yardımcı olmak için firma, bir grup ücretli özelliği bu bedava sürüm için de sundu.
Bir haftada 12 milyon yeni kullanıcı ile 44 milyona ulaşılmış olmasının devasa bir sıçrama olduğu reddedilemez. Bu yeni kullanıcıların büyük çoğunluğu bedava seçeneği kullanıyor bile olsa, en azından hizmeti kullanıyorlar ve salgın sonrasında bir kısmının Microsoft'un hizmetini kullanmaya devam edeceği tahmin edilebilir.
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