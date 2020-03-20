Sağlık Bakanlığı'ndan İnternette Online Corona Virüs Testi

Türkiye'nin gündemi Corona Virüs... Sağlık Bakanlığı tarafından koronaonlem.saglik.gov.tr adresinde Corona Virüs riskine karşı online test yapılmaya başlandı.
ONLINE CORONA VİRÜS TESTİ
Testin girişinde "Eğer kendinizde veya bir yakınınızda Koronavirüsü olduğunu düşünüyorsanız soruları cevaplayınız" deniliyor.
Testte son 14 günde en uzun kalınan şehir, sağlık çalışanı olup olunmadığı, son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke; son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması gibi hastalığa dair belirtiler soruluyor.
Sistem, çıkan sonuca göre vatandaşa yönlendirmede bulunuyor.
Test bitiminde ise "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" ifadesi yer alıyor.
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