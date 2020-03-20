Dev Etkinlik, Corona Virüsü Nedeniyle 1 Değil, 2 Yıl Ertelendi

Dünya'nın en büyük fotoğrafçılık fuarı Photokina, Ccorona Virüs nedeniyle ertelenen etkinlikler listesine kendi adını da yazdırdı. Ama bu seferki erteleme sadece 1 yıl değil...

  • Levent Öztürk
Photokina, Corona Virüsü Nedeniyle 2 yıl ertelendi

Dünya'nın Coronavirüs salgını ile mücadele ettiği bu dönemde, aralarında Apple'ın WWDC etkinliği, Dünya Mobil Kongresi ve E3'ün de bulunduğu büyük etkinliklerin iptal edilmesine artık şaşırmamak gerekiyor. Görünene göre Dünya'nın en büyük fotoğraf ticaret fuarı da bir istisna değil ve Photokina, Almanya'da düzenlenecek Mayıs 2020 etkinliğinin durdurulduğunu duyurdu.

Ancak fuarın birkaç ay ertelenmesi veya bir sonraki yıla alınması yerine etkinlik organizatörü KoeInmesse GmbH, Photokina'nın bir sonraki etkinliğinin Mayıs 2022'de düzenleneceğini söyledi.

Bu duyuru, Photokina organizatörlerinin her şeyin planlandığı gibi devam edeceğini söylemesinin üç hafta sonrasında yapılmış durumda. Giderek büyüyen sağlık endişeleri, KoeInmesse GmbH'nin düzenlediği tüm etkinlikleri iptal etmesine yol açtı.

Photokina'nın duyurusuna göre etkinliği iki yıl ileri taşımak "birkaç etken" düşünülerek verilmiş bir karardı ve bunların arasında virüsün yayılmasından çok daha önce başlayan piyasa sıkıntıları da bulunuyor. Ayrıca 2021 yılında genel ekonomik akımlara bakıldığında "müşterilerin kaynaklarının yoğun sıkıntıda" olacak olması da bir başka sebep olarak öne çıkıyor.

Photokina  18-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Köln'de düzenlenecek ve iptal edilen 2020 fuarı biletleri için önümüzdeki haftalarda geri ödeme yapılacak.

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