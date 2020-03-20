Dev Etkinlik, Corona Virüsü Nedeniyle 1 Değil, 2 Yıl Ertelendi

Dünya'nın en büyük fotoğrafçılık fuarı Photokina, Ccorona Virüs nedeniyle ertelenen etkinlikler listesine kendi adını da yazdırdı. Ama bu seferki erteleme sadece 1 yıl değil...