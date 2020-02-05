Corona Virüsü Sonrasında, Cep Devinden Şok Karar!

Ve beklenen oldu, Corona virüsü MWC 2020'yi de vurmaya başladı. İşte etkinlikten çekilen ve yeni telefon tanıtımlarını erteleyen yeni cep devi!

LG, Mobil Dünya Kongresi'nden Çekildi

LG Electronics, Çin'in dışında da yer yer gözlenen Corona virüsü salgını nedeniyle Mobil Dünya Kongresi 2020'den (MWC) çekildi.

Firma, yaptığı açıklamada bu kararı çalışanlarının ve herkesin güvenliği için aldığını söyledi. LG, çalışanlarını uluslararası yolculuklara çıkarmayarak virüsten daha iyi koruyacağına inanıyor. Güney koreli firma, MWC yerine "yakın gelecekte" düzenleyeceği etkinliklerle 2020 için geliştirdiği telefonları ve diğer mobil cihazları tanıtacak.

LG'den birkaç saat önce ZTE de çeşitli nedenlerden dolayı MWC'den çekildiğini ve basın duyurusunu iptal ettiğini duyurdu. ZTE'nin MWC'ye katılmama nedenleri arasında vize sorunları ve Corona virüsü var, ancak kararda hastalıktan kaynaklanan yabancı düşmanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

LG ve ZTE'nin verdikleri bu karardan önce MWC'yi düzenleyen GSMA, etkinliğin Corona virüsünden "şu ana kadar minimal etkilendiğini" söylemişti. GSMA, virüsün yayılmasını engellemek için ek hijyenik önlemler aldığını söylüyor.

Corona virüsünden kaynaklanan ölümlerin sayısı, Çin'de 500'e yaklaşmış durumda. Toplamda ise 24.324 kişinin virüsü taşıdığı belirtiliyor. 2002'de çıkan Sars, Çin'de 349 kişinin ölmesine yol açmıştı, ancak şu anki durum itibariyle Sars'ın ölüm oranı (yüzde 10) Corona virüsüne (yüzde 2) göre çok daha yüksekti.

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