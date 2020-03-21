Corona Virüs'ün İlk Belirtileri Neler? İşte 10 Soruluk COVID-19 Rehberi

Hayatımızın yeni gerçeği Corona Virüs... Ve günlük yaşantımıza Corona Virüsle beraber soru işaretleri, kaygılar, yeni kelimeler de girdi... En çok merak edilen sorular arasında 'Corona Virüs'ün ilk belirtileri' var. Corona Virüs'le ilgili en çok merak edilen soruların yanıtlarını derledik: