Corona Virüsünden Etkilense de Fark Edilmeyen Kaç Kişi Var?

Gözden kaçan veya tespit edilememiş kaç Corona virüs (COVID-19) hastası var? Yeni bir araştırma, matematiksel modeller yoluyla bunu tahmin ediyor.

Covid-19 Olduğu Fark Edilmeyen Kaç Kişi Var?

Covid-19 vakalarının ve ölümlerinin bir bölümünün kayıtların dışında kaldığı bir gerçek. Yeni bir araştırma, matematiksel modelleme yardımıyla martın başı itibariyle kaç vakanın kayıtlara geçmediği hakkında bir tahmin ortaya koydu.

Enfeksiyon Kontrol ve Hastane Epidemiyolojisi'nde St. Louis'deki Washington Üniversitesi ve Gürcistan'daki Augusta Üniversitesi'nden matematikçiler, 9 Mart'taki doğrulanmış vaka sayısını ele aldılar ve bir matematiksel model ile bölgenin "bulaştırma olasılığını" oluşturmaya çalıştılar. Bunun için bölgenin nüfus yoğunluğu, kentsel alanlara yakın yaşayan nüfus, yaş gibi önemli demografik faktörler hesaba katıldı. Araştırmacılar, virüsün havada ve çeşitli yüzeylerde nasıl yaşadığına dair bilgileri bile değerlendirdiler.

Araştırma sonuçlarına göre İtalya, 9 Mart itibariyle her 1 açıklanan vaka için 4 açıklanmayan vakaya sahipti. Güney Kore'de ise 1 açıklanan vakaya 4 açıklanmayan vaka denk geliyordu. Almanya'da bu 1 vakaya 3 gözden kaçan vakaya kadar düşerken, Fransa'da 1 vakaya 5 vaka, İran'da 1 vakaya 34 vaka denk geliyordu.

Çin'in büyük nüfusundan dolayı bu sayının 1 vakaya 149 bildirilmeyen vaka ile 1 vakayan 1.104 bildirilmeyen vakaya ulaşmış olabileceği belirtiliyor.

Bu bilgiler sadece mevcut veriler üzerinden yapılan tahminler olduğundan, resmi rakamların yerini elbette tutmuyor. En önemlisi, tahminlerin sadece 9 Mart'a kadarki vakaları ele alması. Bu yüzden tahmini oranlar, geçtiğimiz yaklaşık bir ay içerisindeki olay ve trendleri içermiyor olabilir.

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