YouTube, Android'de Yorum Bölümünü Yukarı Taşıyabilir

Bazı Android kullanıcıları, YouTube uygulamasındaki sürpriz değişimi görmeye başladı. İşte hayatımıza girmesi muhtemel olan yeni YouTube değişikliği...

YouTube, Yorum Bölümünü Yukarı Taşıyabilir

YouTube'un Android uygulamasında yaptığı tasarım değişiklikleri arasında yakında bir yenisi eklenebilir. Firma yakın geçmişte yorum alanına kanal ön izleme işlevi eklemiş, "Göz at" sayfasıyla yeni videoları bulmayı kolaylaştırmıştı. Şimdi ise firma, yorumları görmeyi kolaylaştıracak bir değişikliği deniyor.

Android'deki YouTube uygulamasında yorumları görebilmek için ekranı aşağı kaydırmanız gerekiyor. Yorumlara sıkça bakıyorsanız, bu canınızı biraz sıkmış olabilir. YouTube, bu sorunu çözmek için yorumları hemen videonun altında gösteren bir arayüzü denemeye başladı. Android'deki YouTube 15.14.33 sürümünde bazı kullanıcıların görebildiği değişiklik sonrasında, yorumları görmek için önerilen videoların üzerinden geçmeniz gerekmiyor. Yorum bölümüne dokunarak şu anki videoya gelen tüm yorumları görebiliyorsunuz.

Bazı Twitter kullanıcıları yeni arayüzü görebildiklerini söyleseler de, değişikliğin tüm kullanıcılar için etkin olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla YouTube, yeniliği belirli bir kitleyle test edip, her şeyin yolunda gitmesi halinde herkese açmayı planlıyor olabilir.

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