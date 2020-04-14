LG'nin Yeni Amiral Gemisi Telefonunun Adı Ortaya Çıktı: İşte LG Velvet

LG'nin, G serisinin yerini alması beklenen yeni amiral gemisi telefonunun adının ne olacağı ortaya çıktı.

LG, Yeni Amiral Gemisi LG Velvet'i Gösterdi

LG, bir sonraki amiral gemisi telefonunun "LG Velvet" olacağını duyurdu. Yeni telefon, geçen hafta ipuçlarını gördüğümüz, yenilenmiş bir tasarımla geliyor.

Şimdiye kadar yavaş yavaş tanılan telefon hakkındaki yeni bilgiler, firmanın yayınladığı bir basın bülteniyle ortaya çıktı. "Ayırt edici tasarımlar" ve "dokunsal zarafetten" bahseden firma, diğer teknik özelliklere odaklanmıyor gibi görünüyor.

Firma, "tüketicinin cihazın özünü yakalamasına yardımcı olacak tanıdık ve etkileyici isimler için, alfanümerik tanımlardan" uzaklaşmaktan bahsediyor. Cihazın adının "kadife" anlamına gelmesinin nedeni ise "parlak pürüzsüzlük ve üstün yumuşaklık görüntüsü" oluşturmak.

Dikkatlice seçilmiş bu gösterişli sözler, ne yazık ki telefonun ne sunduğu hakkında somut bir bilgi vermiyor. Telefonun tanıtım tarihi belli değil, ancak 15 Mayıs'ta tanıtılacağına dair dedikodular var. Artık bildiğimiz bir şey var ise, firmanın amiral gemisi serisinde G markasını bırakmış olması. Yani LG G8, G serisinin son telefonuydu.

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LG'nin Yeni Amiral Gemisi Telefonunun Adı Ortaya Çıktı: İşte LG Velvet

 

 