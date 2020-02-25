Corona Virüsünün Üç Boyutlu Haritası Oluşturuldu

Austin Texas Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, 2019-nCoV (yeni tür Corona virüsü) tarafından kullanılan önemli bir proteinin ilk üç boyutlu atom ölçekli haritasını oluşturdu.
Buluşun virüse karşı etkili bir aşı geliştirilmesinde ciddi bir katkısının bulunabileceği belirtiliyor. Takım, bu iş için virüsün kendisini insan hücrelerine bağlayan ve onları enfekte eden başak proteini adı verilen bir bölümünü eşleştirdi. Science'ta yayınlanan çalışma, protein yapısının ayrıntılarıyla SARS koronavirüsü ile benzerlik ve farklılıklarını gösteriyor. Çalışma ayrıca SARS antikorlarının yeni virüse karşı etkili olmadığını ortaya koyuyor.
Takım, SARS-CoV ve MERS-CoV gibi diğer Corona virüslerindeki inceleme deneyimleri sayesinde yapıyı çok hızlı bir şekilde elde etti. Buluşun kriyojenik elektron mikroskopisi (kriyo-EM) tekniği sayesinde yapıldığı belirtiliyor. Bu teknikte örnekler, -150 santigrat dereceye kadar soğutuluyor ve ardından bir elektron akımına tabi tutuluyor. Elektronların nasıl sektiğine bakılarak moleküllerin üç boyutlu yapısı oluşturuluyor.
Çalışma, 2019-nCoV'nin insan hücrelerine giriş noktasının ACE2 reseptörü olduğunu gösteren bağımsız analizleri onaylıyor.
Ekip, başak proteininin yüzeyinde molekülleri, bağışıklık yanıtı üreten kısmı yeniden yapılandırmayı başardığından, şimdi enfeksiyondan iyileşen hastalarda doğru antikorları izole etmek için bunu kullanmayı planlıyor.
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