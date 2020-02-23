Samsung, Katlanabilir Ekranı Satmaya Karar Verdi

Samsung, katlanabilir akıllı telefon üretimi için kullandığı esnek ekran teknolojisini, diğer markalara da satma kararı verdi.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Katlanabilir Ekranı Satmaya Karar Verdi

Samsung, geçtiğimiz sene ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u tanıtmış, ancak telefonun katlanabilir ekranı sebebi ile çok sayıda sorun yaşamıştı. Güney Koreli şirketin sorunlarla başlayan ilk macerası, elbette şirketi bu konuda deneyim sahibi yaptı ve Samsung, çok geçmeden Galaxy Fold'un sorunlarını ortadan kaldırarak telefonu kullanıcıları ile buluşturdu.

Kısa bir süre önce de yeni, ancak farklı bir formda katlanabilir bir diğer modeli Galaxy Z Flip'i tanıtan Samsung, önümüzdeki dönemde bu alanda kuşkusuz çok daha aktif olacak. Katlanabilir akıllı telefonlar çok çekici olsalar da oldukça kırılgan durdukları bir gerçek. Öte yandan fiyatları da fazlasıyla pahalı. Mesela Galaxy Z Flip Türkiye fiyatı 13 bin TL dolaylarında açıklanmıştı.

Tüm bunların neticesinde elbette kullanıcılar kadar üreticilerin de katlanabilir akıllı telefon pazarına mesafeli durduğu söylenebilir. Diğer yandan ise, katlanabilir akıllı telefon yarışı bir prestij meselesinin yanı sıra, bu pazarda yer kapma yarışına da dönmüş durumda. O nedenle üreticiler her ne kadar mesafeli olsalar da, bu yarıştan kopmak istemiyorlar.

Buna ilişkin olarak ise üreticilerin esnek ekran taleplerinde artış yaşanmış durumda. Katlanabilir ekran tedarikçilerinden biri ise kuşkusuz Samsung ve Güney Koreli şirket esnek ekranlarını üreticilere satışa sunmaya sıcak bakıyor.

Samsung, özellikle Galaxy Z Flip'te kullandığı Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisini diğer üreticilere de satacak. Açıklama direkt olarak Samsung'dan gelirken, bu ekrana talipliler şimdilik belli değil.

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