Coronavirüs, Online Etkinlikleri de Vurmaya Başladı

Coronavirüs salgını, dev etkinliklerden sonra, online etkinlikleri de vurmaya başladı. İşte, planlanan online etkinliği iptal ettiğini duyuran yeni dev.

  • Levent Öztürk
Coronavirüs, Online Etkinlikleri de Vuruyor
ESA

Yaklaşık bir ay önce Entertainment Software Association, Coronavirüs salgını sebebiyle bu yıl E3'ü iptal ettiğini açıklamıştı. Organizasyon, bunun yerine bir online deneyim üzerinde çalıştığını söylemişti. 

Ancak şimdiye kadar bu online deneyim hakkında bir bilgi verilmedi ve sonunda, bu etkinlik de iptal edildi. PCGamer'a gönderilen bir açıklamada ESA temsilcisi, COVID-19 salgını ile beraber gelen sorunlar sebebiyle Haziran ayında bir online E3 2020 etkinliği sunmayacaklarını söyledi.

Etkinliğin iptal edilmesinin büyük bir sürpriz olmadığı söylenebilir. Pek çok farklı firma ile bu kadar kısa sürede bir online etkinlik koordine etmek büyük bir zorluk olacaktı. Ayrıca Bethesda gibi bazı yayımcılar da Haziran'da kendi online etkinliklerinin olmayacağını duyurmuştu. Bu yüzden de etkinliği sürdürmek çok mantıklı olmayacaktı.

Her ne kadar ESA ortak bir online etkinlikten vazgeçmiş olsa da, geliştiricilerin ayrı etkinlikleri ve duyuruları düzenlemelerine yardımcı olacak ve E3 internet sitesi bu duyurulara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

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