PS5 Kontrolcüsü DualSense Tanıtıldı

Sony, merakla beklenen yeni nesil konsolu PlayStation için geliştirdiği yeni kontrolcüsünü, yani DualSense'i resmi olarak tanıttı.

PS5 Kontrolcüsü DualSense Tanıtıldı

Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5'i henüz tanıtmadı. Ama en azından artık, konsola eşlik edecek olan yeni nesil PlayStation kontrolcüsünün nasıl olacağını biliyoruz. Japon devi, ilk bakışta göze oldukça farklı görünen yeni kontrolcüsünü, yani DualSense'i resmi olarak tanıttı.

DualSense, Oyunculara Neler Sunuyor?

DualSense, tasarım açısından daha önceki DualShock'lara pek benzemiyor. Ancak butonların yerleri, tamamen korunmuş durumda. Tek fark, daha önce "Share" (Paylaş" olarak adlandırılan butonun, artık "Create" (Oluştur) olarak adlandırılmış olması. 

Kontrolcüde önemli yenilikler de söz konusu. Öncelikle artık kullanıcı, dahili bir mikrofona da sahip. Böylece, kulaklık kullanma ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor.

Tetik tuşları, yeni kontrolcü DualSense ile birlikte, baskıya duyarlı hale geliyor. Yani baskı şiddetinize göre tepki verebiliyorlar. Sony, bunu da düşünerek, tuşların açısını biraz değiştirmiş durumda.

DualShock 4'te kontrolcünün ön kısmında yer alan LED ışık, artık orada değil. Bunun yerine Sony, ışığı ortadaki dokunmatik ped'i çevreleyecek şekilde konumlandırmış.. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Gözler 5. sezona çevrildi
Extraction filmi 24 Nisan'da Netflix'te! Fragman yayınlandı
Legends of Runeterra 30 Nisan'da oyuncuların karşısına çıkıyor
Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında! Aşk 101 konusu nedir?
Günün En çok Okunanları
Doom Eternal İncelemesi
İllere Göre Türkiye Koronavirüs Haritası: En Yoğun Vakalar Bu İllerde
DLive ile #EvdeKal'anlara 160 bin TL Hediye!
Windows 10 Güncelleme Sorunları Bu Kez "Tuğla" Yaptı
Maske Nasıl Yapılır? COVID-19'a Karşı Kendi Maskenizi Kendiniz Yapın!

 

 