PS5 Kontrolcüsü DualSense Tanıtıldı

Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5'i henüz tanıtmadı. Ama en azından artık, konsola eşlik edecek olan yeni nesil PlayStation kontrolcüsünün nasıl olacağını biliyoruz. Japon devi, ilk bakışta göze oldukça farklı görünen yeni kontrolcüsünü, yani DualSense'i resmi olarak tanıttı.
DualSense, Oyunculara Neler Sunuyor?
DualSense, tasarım açısından daha önceki DualShock'lara pek benzemiyor. Ancak butonların yerleri, tamamen korunmuş durumda. Tek fark, daha önce "Share" (Paylaş" olarak adlandırılan butonun, artık "Create" (Oluştur) olarak adlandırılmış olması.
Kontrolcüde önemli yenilikler de söz konusu. Öncelikle artık kullanıcı, dahili bir mikrofona da sahip. Böylece, kulaklık kullanma ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor.
Tetik tuşları, yeni kontrolcü DualSense ile birlikte, baskıya duyarlı hale geliyor. Yani baskı şiddetinize göre tepki verebiliyorlar. Sony, bunu da düşünerek, tuşların açısını biraz değiştirmiş durumda.
DualShock 4'te kontrolcünün ön kısmında yer alan LED ışık, artık orada değil. Bunun yerine Sony, ışığı ortadaki dokunmatik ped'i çevreleyecek şekilde konumlandırmış..
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın