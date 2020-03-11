E3 2020 Corona Virüs sebebiyle iptal edildi!

Oyunseverlerin takip ettiği Electronic Entertainment Expo (E3), Corona Virüs sebebiyle E3 2020 iptal edildi.

E3 2020 Corona Virüs sebebiyle iptal edildi!

Çin'den dünyaya yayılmaya devam eden Corona Virüs sebebiyle E3 2020 iptal edildi.

Oyunseverlerin takip ettiği Electronic Entertainment Expo (E3), Corona Virüs sebebiyle iptal edildi. Dünyanın en büyük oyun fuarı olan E3 de Corona Virüs yüzünden iptal edilen etkinlikler arasında yer alıyor.

Los Angeles'ta düzenlenen E3 2020, haziran ayında düzenlenecekti. Corona Virüs'e karşı alınması önlem alma amacıyla E3 2020 iptal edildi.

E3 NEDİR?

Electronic Entertainment Expo veya kısaca E3, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bir video oyunu fuarıdır. Oyun sektöründeki ünlü şirketler katılır (Nintendo, Sega, Sony, Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts vs.). Bu firmalar fuarda kendi konferanslarında yeni oyunlar ve konsollar duyururlar. 2006 yılında fuar halka açıkken 2007'de sadece basına özelleştirildi. Ardından 2009 yılında tekrar halka açık hale getirildi.

1998 yılından itibaren her etkinlik sonrasında, fuarda tanıtılan oyunlara Oyun Eleştirmenleri Ödülleri dağıtılmaktadır.

GOOGLE I/O 2020 DE CORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE İPTAL 

Yılın en önemli etkinliklerinden Google'ın geliştirici konferansı Google I/O 2020 de tıpkı diğer etkinlikler gibi Corona virüs salgını sebebiyle iptal edildi.

Google, 6-8 Nisan tarihlerinde San Francisco'da düzenleyeceği Google Cloud Next '20 etkinliğini Corona virüs salgını nedeniyle iptal ettiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İptal edilmeseydi 12-14 Mayıs tarihinde San Francisco'da düzenlenmesi planlanan Google I/O 2020'de Google'ın en önemli yenilikleri tanıtılacaktı.

NEW YORK OTOMOBİL FUARI'NA CORONA VİRÜS ENGELİ 

Otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen New York Otomobil Fuarı, corona virüs nedeniyle ertelendi.

New York Otomobil Satıcıları Derneği tarafından gönderilen bir e-mailde, "corona virüs salgınının yayılmasından kaynaklı sağlıkla ilgili endişeler nedeniyle" fuarın ertelendiği duyuruldu.

Sonuç olarak, 10-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan etkinlik, Ağustos ayına ertelendi. Fuarın, 26-27 Ağustos tarihleri arasında basın mensuplarına, 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında halka açılması kararlaştırıldı.

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