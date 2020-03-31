Coronavirüs Salgını, Mobil Operatörleri Beklemedikleri Yerden Vurdu

COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan yurtdışı seyahat yasakları, mobil operatörleri belki de hiç ummadıkları kadar kötü etkiliyor.

  • Levent Öztürk
Coronavirüs Salgını, Mobil Operatörleri de Vuruyor

Juniper Research'ün söylediğine göre, Coronavirüs salgını sebebiyle bozulan seyahat planları, beraberinde yurtdışı telefon ve veri kullanımlarını da neredeyse sıfıra kadar indirdi. Ve bu durum, küresel mobil endüstrisine, dolaşım ücretlerinin sıfırlanması ile birlikte 25 milyar dolara mal olacak. Analistler, uluslararası seyahatin dokuz ay boyunca durdurulduğu en kötü durum senaryosunda 650 milyon seyahatin iptal edileceğini düşünüyor.

Bu iptallerin sebep olacağı potansiyel kayıplar muhtemelen Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında en üst seviyeye çıkacak. Sadece bu üç ay içerisindeki kayıpların 12 milyar dolar kadar yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Yurtdışı kullanımlarının, Dünya genelinde toplam operatör gelirinin sadece yüzde altısını oluşturduğunu belirtmekte yarar var. Yine de, telefon operatörlerinin bu kaybının oldukça büyük olduğu bir gerçek.

Analistler, uluslararası seyahat endüstrisinin doğasından dolayı bu kaybı azaltmak için hiçbir strateji geliştirilemeyeceğini düşünüyor ve uluslararası seyahat yerine kullanılacak olan sanal konferanslar gibi hizmetlerin, operatörlere faydası olmadığı belirtiliyor.

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