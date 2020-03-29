Coronavirüs Nasıl Görünüyor? Yeni Görüntüleri Yayınlandı

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIAID) yeni Coronavirüs'ün (SARS-CoV-2) görüntülerini gösteren yeni görseller yayınladı. Bu görsellerde, COVID-19 salgınından ve geçtiğimiz birkaç aydır Dünya'nın yaşadığı sorunlardan sorumlu olan yeni Coronavirüs SARS-CoV-2'nin yaşama ve saldırı şekli görülüyor. Bu görüntüler bir tarayıcı elektron mikroskobu ile çekilerek Fort Detrick, Maryland'teki NIAID Entegre Araştırma Tesisi'nde renklendirildi.
NIAID'in söylediğine göre görseller, ABD'li bir hastadan alınan bir insan hücresinin yüzeyinde yüzlerce SARS-CoV-2 virüsü parçacığını (küçük, nokta benzeri yapılar) gösteriyor. Görüntülerde, Coronavirüsü'nün hücrelerin yanında çok küçük kaldıkları görülebiliyor ve her bir virüsün 120-160 nanometre çapında olduğu belirtiliyor. Bu da ışık mikroskobu ile görülemeyecek kadar küçük oldukları ve sadece bir elektron mikroskobu ile görülebildikleri anlamına geliyor.
Elektron mikroskopları, gözlerimiz gibi ışığı kullanmak yerine elektronları kullanarak görüntüleme yapıyor ve bir örneği elektron ışınları ile tarayarak geri yansıyanları kaydediyor.
Coronavirüs, çift katmanlı lipid tabakası ve protein dikenleri ile kapsanan tek bir RNA şeridinin biraz daha fazlasından oluşuyor. Aralarında 2000'lerin başındaki SARS salgınından sorumlu olan patojeni de içeren genetik olarak benzer virüslerden oluşan Coronavirüs ailesi ismini bu dikenlerden alıyor. Bir taca benzediği söylenen bu diken için Latince tercümesi olan "corona" kelimesi kullanılıyor.
Virüsler, küçük boyutlarına rağmen oldukça ciddi hasara sebep olabiliyor. Coronavirüsler, bir hücreyi enfekte ederken hücre duvarına bağlanmak için, kilit ve anahtara benzer bir şekilde bu "diken" proteinleri kullanıyorlar. Bir kez içeri girdikten sonra da virüsler, ev sahibi hücrenin kendi çoğalma sistemini ele geçirerek kendilerinden binlerce kopya oluşturuyor. Bu işlem bir süre sonra hücrenin kendisini öldürmesine ve virüsün açığa çıkarak yeni hücrelere yayılmasına sebep oluyor.
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