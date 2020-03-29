Coronavirüs Nasıl Görünüyor? Yeni Görüntüleri Yayınlandı

Hayatımızı adeta zindana çeviren Coronavirüs, mikroskop altında nasıl görünüyor? Peki bizi nasıl bu kadar etkileyebiliyor? Yayınlanan yeni görüntülerde, aradığınız cevapları bulabilirsiniz.

29 Mart 2020 00:02

Levent Öztürk