Huawei'in Google Uygulamaları Hakkındaki Şaşırtıcı Planı Ortaya Çıktı

Huawei, şu anda kullanamadığı Google uygulamalarını telefonlarına getirmek için şaşırtıcı bir plana sahip.

Google Uygulamalarına Ev Sahipliği Yapabilir

Huawei'nin telefon satışları, firmanın ABD'nin yasaklı listesine girmesiyle bütün dünyada darbe yemişti. Huawei'nin Google gibi ABD firmalarıyla iş yapmasının önü kapatıldığından firma, Android'i Google uygulamalarından yoksun olarak kullanmak zorunda kalmıştı.

Firma bugüne kadar Google'in mobil uygulamalarını içermeyen iki telefon serisi piyasaya sürdü: Mate 30 ve P40. Bu serilerin Google Maps, Gmail gibi uygulamalardan yoksun kalmasından dolayı satışlarının düşük izlemesi sürpriz olmayacak. Huawei'nin bir süredir genişletmeye çalıştığı Play Store alternatifi AppGallery ise doğal olarak Google uygulamalarını indirmeye sunmuyor.

AppGallery yakın bir gelecekte Google uygulamalarına ev sahipliği muhtemelen yapmayacak, ancak firmanın CEO'su Eric Xu, bununla ilgili bir strateji geliştirdiklerini gösterdi. CNBC'nin çevirisine göre Xu, Google hizmetleri nasıl Apple'ın App Store'unda yer alıyorsa, App Gallery'de de bulunabilir.

Bunu belki de bir stratejiden ziyade, olağan bir sonuç olarak değerlendirmek gerekli. Ancak Google uygulamalarının AppGallery'de listelenmesiyle, doğrudan Play Store uygulamasını sunmanın aynı şey olmayacağını hatırlatmak gerekiyor. AppGallery, bugün itibariyle popüler mobil uygulamaların çoğunu içermiyor. Google'ın rakip platformlardaki uygulamalarına Android'deki önceliği her zaman vermediği biliniyor; ancak Huawei zaten Android'i kullandığından böyle bir durum söz konusu olmayabilir.

Bu noktada Huawei'nin kendi işletim sistemini yapmakla ilgili iddialı açıklamalardan çok gerilere çekildiğini görüyoruz. Firmanın bugüne kadarki yükselişini korumak için yeni ve etkili çareler bulması şart gibi görünüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

Teams'e geçen kazanıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix'te yayınlanan 7. Koğuştaki Mucize filmine yurtdışından yoğun ilgi!
Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte seyahat izin belgesi başvuru işlemleri
3 Nisan 2020 BİM aktüel kataloğunda televizyon ve kablosuz kulaklık fırsatı
A101 2 Nisan 2020 aktüel kataloğunda cep telefonu ve televizyon dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
8 MSN Messenger Hatırası!
İşte Minecraft"ın Ray Tracing'le Hazırlanan Yeni Dünyası!
Türkiye, Çin ve İtalya'daki koronavirüs istatistikleri neler söylüyor?
Zoom Görüşmelerini VPN Üzerinden Yapmak: Çözüm mü, Değil mi?
Evden Çalışmaya Geçen Türk Oyun Firması Dünya Listelerini Salladı

 

 