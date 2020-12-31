COVID-19 Aşısı Ne Zaman, Nerede ve Nasıl Yapılacak? Tüm Cevaplar İçeride...

COVID-19 aşıları Türkiye sınırlarından giriş yaptı. Şimdi herkes, aşılama işleminin nasıl ve ne zaman yapılacağını, nasıl bir aşılama programı takip edileceğini merak ediyor. Biz de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ışığında, aşılama ile ilgili merak edilen cevapları bir araya getirdik.