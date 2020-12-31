COVID-19 Aşısı Ne Zaman, Nerede ve Nasıl Yapılacak? Tüm Cevaplar İçeride...

Çin'den gelen Koronavirüs aşıları ülkemiz sınırlarına giriş yaptı. Şimdi herkes, aşılamanın ne zaman başlayacağını, aşıların nerede ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar, tüm bu soruların cevaplarını veriyor.
COVID-19 Aşısı Nasıl Yapılacak?
Koca, yaptığı açıklamada COVID-19 aşılarının 2 doz olarak yapılacağını doğruladı. Salgının hızının yavaşlamasını da göz önüne aldıklarını söyleyen Koca, ikinci dozun ilk dozdan 28 gün sonra yapılmasını uygun bulduklarını sözlerine ekledi. Yani ilk dozu olan kişiler, ikinci doz aşı için 28 gün bekleyecek.
COVID-19 Aşıları Türkiye Gelirken Zarar Görmüş Olabilir mi?
Fahrettin Koca'nın bu konudaki açıklamasına göre aşılar, Pekin gümrüğüne kadar soğuk zincirle getirildi. Gümrükteki işlemler tamamlanıncaya kadar da bataryalı soğutucular bulunduran konteynırlarda saklandı. Böylece aşılar, gümrük ve sevkiyat sürecinde herhangi bir ısı değişimine maruz kalmamış oluyor ve zarar görme ihtimalleri bulunmuyor.
Aşılama Hemen Başlayacak mı?
Sağlık Bakanı Koca, aşılamaya başlamadan önce bir analiz süreci geçireceklerini söylüyor. Bunun için, gelen aşılar içerisinden rasgele seçilen örnekler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına gönderildi ve analiz süreci başlatıldı. Eğer bir aksilik çıkmazsa, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarları tarafından Acil Kullanım Onayı verilecek. Aşılama da bundan sonra başlayacak. Sürecin, 15 gün sürmesi bekleniyor.
COVID-19 Aşıları Nerede Yapılacak?
Aşılamanın, aile sağlığı merkezleri ve kamu, özel ya da üniversite hastanelerinde yapılması planlanıyor. Yani ülkemizdeki pek çok sağlık kuruluşu, aşılama işlemine dahil ediliyor.
Kim, Ne Zaman Aşı Olacak?
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, daha önce aşılama programını 4 farklı gruba göre düzenlendiğini duyurmuştu. İlk aşamada aşılanacak olan grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzerindekiler (öncelikli olarak kronik rahatsızlığı olanlar, sonrasında diğer 65 yaş üzeri vatandaşlar), görevi gereği kalabalık yerde bulunması gereken kişiler (bakımevi görevlileri gibi) ve engelliler bulunuyor. İkici grupta ise toplum hizmeti veren polis, asker, öğretmen, cezaevi çalışanları ve adliye çalışanları yer alıyor. Hizmet sektörü çalışanları üçüncü grubu oluşturuyor (Öncelik belediye çalışanları ve alt yapı çalışanlarında olacak). Son grup ise, ilk 3 gruba girmeyen tüm vatandaşlardan oluşuyor. Kısacası şu an ülkemize gelen aşılar, ilk grubun aşılanması için kullanılacak.
COVID-19 Aşısı İçin Randevu Ne Zaman Alınacak?
Programa göre aşılama zamanı gelen vatandaşlara bir mesaj gönderilecek. Bu mesajı alan vatandaşlar, aile hekimliğinden ya da uygun bir hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.
COVID-19 Aşılaması Ne Zaman Tamamlanacak?
Şu an için kesin bir zaman vermek mümkün değil. Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşılama önceliğinde Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır."
COVID-19 Aşısı Yaptırmak Zorunlu mu?
Bugüne kadar yapılan tüm açıklamalar, aşı yaptırmanın zorunlu olmayacağı yönünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu aşılama yerine, vatandaşları ikna ederek herkesin aşı olmasını sağlamak istediklerini defalarca söyledi. Yani COVID-19 aşısını yaptırmak zorunlu değil.
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