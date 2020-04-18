Covid-19'un Ekonomiye Etkisi En Az 1 Yıl Sürecek

KPMG Türkiye, Covid-19'un iş dünyasını nasıl etkilediğini araştırdı. Ankete katılan iş dünyası temsilcileri küresel salgının ekonomiye olumsuz etkisinin ortadan kalkması için en az bir yıla ihtiyaç olduğunu söylüyor.