Corona Virüsü, Ayakabbıyla da Bulaşabilir mi?

Yeni bir araştırma, Corona Virüsünün ayakkabıyla bulaşabileceğine dair kanıtları ortaya koydu.

SARS-CoV-2, Ayakabbıyla Bulaşabilir

SARS-CoV-2'nin enfekte hastalar tarafından 4 metre havaya kadar dağıtılabildiğini ve virüsün ayakkabıyla yayılabildiğini ortaya çıkardı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tür Corona virüsünün "inanılmaz derecede kolay yayılmasının, farklı bulaşma rotaları hakkında endişelere yol açtığını" söylüyor. SARS-CoV-2'nin bulaşmasının şu ikin ana yolla gerçekleştiğine inanılıyor: Hastalığı taşıyanların nefesiyle dışarı çıkan damlacıklarla temas etmek ve virüsü nefesle almak. Önceki araştırmalar, virüsün hastaların odasında, tuvalette, cerrahi maskelerde bir haftaya kadar; plastik üzerinde ise 72 saate kadar "yaşadığını" göstermişti. CDC, Corona virüsünün aerosoller yoluyla yayılıp yayılmadığının henüz bilinmediğini söylüyor.

Virüsün ne kadar uzağa yayıldığını belirlemek isteyen araştırmacılar, Wuhan'daki Huoshenshan hastanesinde 19 Şubat ve 2 Mart arasında yoğun bakım birimleri (UCI) ve genel COVID-19 koğuşundan yüzey örnekleri aldılar. Viral örneklere ICU'da (yüzde 43,5) genel koğuşlara (yüzde 8,5'in altında) kıyasla daha çok rastlandı. Zemin örneklerinde de virüse rastlandı; bunun nedeni virüslü damlacıkların yere düşmesi veya sağlık çalışanlarının fark etmeden virüsü etrafa dağıtmaları olabilir. Bu ikincisinin doğru olduğuna inanılıyor, çünkü herhangi bir hastanın bulunmadığı bir eczaneden alınan örneklerde de rastlandı.

Virüse sağlık çalışanlarının ve hastaların sıkça dokunduğu nesnelerde de rastlandı. Bunlara bilgisayar faresi, çöp kutuları, hasta yatağı tutamakları ve kapı kollarının dahil olduğu belirtiliyor.

Henüz son aşamasına ulaşmayan araştırmanın son hali, temmuzda yayınlanacak.

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