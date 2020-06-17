COVID-19 Hastalarına Yardımcı Olacak Yeni Prototip Solunum Cihazı!

Panasonic Üretim İngiltere'nin Cardiff'teki tesisinde COVID-19 hastalarına yardımcı olmak için 80 prototip solunum cihazı üretildi. Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) olarak da bilinen acil solunum desteği, Carmarthen'deki Glangwili Hastanesi'nden Dr. Rhys Thomas ve mühendislik firması CR Clarke & Co.'dan Maurice Clarke tasarladı. Üretim merkezinde görev alan Panasonic çalışanları, Galler hükümetinin isteği üzerine tüm gün parça temin etmeye, cihazları üretmeye ve bu cihazları klinik denemelerde kullanmaya başladı.
Cihaz, ilk olarak İngiltere'de kullanılan tüm ilaçların ve tıbbi cihazların düzenlenmesinden sorumlu olan Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı'nın bir yürütme ajansı olan İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı tarafından onaylandı. Şu anda klinik denemeler devam ediyor ve ihtiyaç halinde 1.000 adet cihaz üretmek için Panasonic tesisi hazırda bekliyor.
CPAP cihazı, Koronavirüs hastalarına kontrollü pozitif basınç akışı ve yüksek oksijenli hava vererek kanlarındaki oksijen seviyesinin iyileşmesine yardımcı oluyor. Solunum desteği, Yoğun Bakım Ünitesi tedavisinde invaziv mekanik ventilasyon gerektiren hasta sayısını azaltabiliyor.
Panasonic tesisindeki 400 personel; tasarımın, parça tedarikinin ve üretimin iyileştirilmesine yardımcı olmak için bir uzmanlığını bir araya getirdi. Dayanıklı notebook ve tablet üreten Kurumsal Mobil Çözümler tarafından ve Ev Cihazları Birimi'nden oluşan ekip, CPAP'lar için yeni üretim hattını sadece iki günde oluşturdu. Prototipler, destek talebi geldikten sadece 3 hafta sonra teslim edildi.
Panasonic Ev Cihazları Birimi Direktörü Robert Blowers, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu zor zamanlarda becerilerimizi ve tesisimizi kullanarak yardımcı olabileceğimiz bir alan olup olmadığını öğrenmek için Galler hükümeti'yle iletişime geçtik ve onlar da bu isteğimizi olumlu karşıladı. Oluşturulan ekip, resmi tatillerde ve hafta sonlarında da cihazın üstünde çalıştı. Çok çeşitli yapımızdaki farklı alanlarda görev alan insanların bu soruna cevap vermek için bir araya gelmesini görmek mutluluk verici. Cihazların seri üretimi için hazırda bekliyoruz ancak asla ihtiyaç duyulmamasını umuyoruz."
Panasonic tesisindeki çalışanlar da Koronavirüs salgını sırasında yardımcı olmak için birçok inisyatifte rol aldı. Bu inisiyatifler arasında Galler hükümeti'nin bir başka isteği üzerine Güney Galler Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kandaki oksijeni ölçen oksimetre üzerinde Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması da yer alıyor. Buna ek olarak mühendisler 3D yazıcıları kullanarak Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için Kişisel Koruma Ekipmanı üretti ve şirket de hastaların izolasyon sırasında sevdikleriyle iletişime geçebilmesi için TOGUHBOOK mobil bilişim cihazları bağışladı.
Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler, Avrupa'daki ilk müdahale ekiplerini ve önemli çalışanların kullandığı dayanıklı Panasonic TOUGHBOOK mobil bilişim cihazlarının onarım ve servis işlemlerine öncelik vererek destekliyor. Bu cihazlar aynı zamanda hayat kurtaran görevleri yerine getiren sağlık ve acil servis çalışanları tarafından da kullanılıyor.
Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Yönetici Direktörü Kevin Jones, son iki ayda tüm üretim tesisinde görev alan personelin çalışmalarıyla ilgili şu sözleri söylüyor: "Herkes gibi personelimiz de Koronavirüs salgını sırasında işlerin devamlılığından endişe duydu ancak hem müşterileri hem de yerel topluluklar için bir fark yaratmak istedi. Bu yüzden hükümet tavsiyelerine uygun olarak hızlı bir şekilde ek güvenlik önlemleri üzerinde anlaştık. Ekibimle gurur duyuyorum. Destekledikleri müşterilerin ön cephede çalıştıklarını ve bunları belirli bir amaç doğrultusunda yaptıklarını görüyorlar. Herkes bir fark yaratmak istiyor. Hepsi benim gözümde bir kahraman."
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