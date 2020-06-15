Play Store'dan Kaldırılan Bazı Uygulamalar, Kandırmak İçin Kuran'ı Kullandı

Google, kötü amaçlı bir grup uygulamayı, uygulama mağazası Play Store'dan kaldırdığını duyurdu. Üstelik bu uygulamalardan bazıları, Google'ı kandırmak için Kuran'ı da kullanmış.