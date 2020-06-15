Play Store'dan Kaldırılan Bazı Uygulamalar, Kandırmak İçin Kuran'ı Kullandı

Google, kullanıcı cihazlarına çok fazla yük bindirdiklerine yönelik pek çok raporun ardından, bazı kötü amaçlı Android uygulamalarını Play Store'dan kaldırdı. En az 38 Android uygulaması, kullanıcıları konu ile ilgisiz reklam yağmuruna tutma ve izinsiz tarayıcı yönlendirmeleri yapma sebebiyle tehdit olarak belirlendi. Bildirilene göre uygulamalar aynı grup tarafından geliştirildi ve bu Google'ın güvenlik önlemlerini aşarak Play Store'a girmeyi başardı.
Uygulamalar, kaldırılmaları için bulgularını Google'a bildiren güvenlik firması White Ops tarafından belirlendi.
Bu uygulamaların pek çoğu güzellik ile ilgili veya filtre paketleriydi ve aralarında selfie uygulamaları da bulunuyordu. Ancak bu uygulamalar indirildikten sonra kullanıcıları izinsiz reklam yağmuruna tutuyor, sürekli olarak internet sitelerine yönlendirme yapmak için tarayıcıları açıyor ve silinmemek için uygulama simgelerini gizliyorlardı. Bu uygulamaların pek çoğu daha önceki hizmetlerin iyileştirilmiş veya değiştirilmiş sürümleri gibi gözüküyordu.
Her ne kadar uygulamalar en başta Play Store'a kabul edilmiş olsalar da, iki hafta içerisinde Google tarafından kaldırıldı. Ancak White Ops, bu kısa ömürleri içerisinde 17 uygulamanın toplamda yarım milyondan fazla indirmeye sahip olduğunu söyledi.
Geliştirici, uygulamalarını tekrar mağazaya sokmak için Google'ı kandırmayı amaçlayan çeşitli hileler de denediler. Bu yöntemlerin temelinde de kötü amaçlı kodu tamamen kaldırmak bulunuyordu. Kötü amaçlı kodun ortadan kalkması ile Play Store uygulamaları kabul ediyor ve yükleme yapıldıktan sonra bir veri güncellemesi ile kod tekrar ekleniyordu. Ayrıca Kuran'dan satırlar da bulunmak üzere uygulama kaynak kodunda Arapça karakterler kullanılarak da uygulamanın kötü özellikleri gizlenmeye çalışılıyordu.
Şu anda uygulamaların tamamı Play Store'dan kaldırılmış durumda ve Google, White Ops'un raporunda belirtilenler gibi şüpheli uygulamalara karşı güvenliğini arttıracağını belirtiyor.
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