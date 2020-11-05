Laboratuvarda Oluşturulan Mini-Akciğer, Koronavirüs'e Karşı Kullanılacak

Bilim insanlarının laboratuvarda oluşturdukları mini-akciğer, SARS-CoV-2 (Koronavirüs) ve grip de dahil olmak üzere solunum yolunu etkileyen virüslere karşı yardımcı olacak.

05 Kasım 2020 14:00

Levent Öztürk