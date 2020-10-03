COVID-19 Salgını Bile Bu Yükselişi Durdurmaya Yetmedi

Küresel COVID-19 salgınına ve karantina kararlarına rağmen, giyilebilir satışları artmaya devam ediyor.

  • Levent Öztürk
Giyilebilir satışları artmaya devam ediyor...

IDC'nin açıklamasına göre, giyilebilir teknoloji ürünlerinin 2020 yılı sonunda yaklaşık 400 milyon dağıtıma ulaşması bekleniyor. Analist firmasının söylediğine göre şu anda küresel olarak en fazla satılan giyilebilir kategorisi kablosuz kulaklıklar gibi dinleme cihazlarından oluşuyor. Ayrıca giyilebilir satışlarındaki bu artış, COVID-19 salgını sırasında insanlarının evde kapalı kaldıkları bir dönemde yaşanıyor. 2020 yılında, 2019 yılında dağıtılandan yaklaşık 60 milyon daha fazla giyilebilirin dağıtılması bekleniyor.

IDC'nin tahminine göre 2020 yılında 234 milyon dinleme cihazı dağıtılacakken 91 milyon akıllı saat ve 68 milyon akıllı bileklik dağıtılacak.

Satıcılar üretimi azaltmış ve son kullanıcılar karantinada olsalar da, giyilebilir talebi sabit kalmaya devam etmiş gibi görünüyor ve piyasa, neredeyse rekor dinleme cihazı talebi ile ilerleme göstermiş durumda.

Ayrıca IDC, yeni dinleme cihazlarının, akıllı saatlerin ve bilekliklerin yayımlanmasının 2020'nin ikinci yarısında giyilebilir satışlarının momentumunu devam ettireceğini de belirtti. Analist firması, fitness ve sağlık için sanal koçluk desteği sağlayacak olan Apple'ın yeni Fitness+, Amazon'un Halo ve Fitbit'in Fitbit Premium cihazlarına da özellikle dikkat çekti.

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