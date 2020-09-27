Çinli Dev Alibaba, Avuca Sığan Minik Bulut Bilgisayarını Tanıttı

Çin'in dev şirketi Alibaba, Wuying adında avuca sığan bir kişisel bilgisayar tanıttı. Yıllık Aspara Konferansı'nda tanıtılan bilgisayar, sadece 60 gram ağırlığında ve Alibaba Cloud ile çalışarak "yüksek performanslı bilişim" sunuyor. Başka bir deyiş ile bu cihaz, farklı bir biçime sahip, ince bir istemci.
Henüz cihazın içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz ancak bir miktar bellek ve depolamaya sahip olan ARM tabanlı çip-üstü-sistem olması, yani bir akıllı telefondan çok farklı olmaması mümkün gözüküyor. Cihaz, kurumsal müşteriler ve potansiyel olarak son kullanıcılar için alınabilir olacak.
Alibaba'nın TechRadar Pro'ya yaptığı açıklamada söylediğine göre "2K çözünürlük ortamında veri gecikmesi 70ms'e kadar düşürülebiliyor ve endüstrideki en düşük noktaya ulaşıyor. Bulut ortamında tek bir istek ile 104'e kadar sanal CPU ve 1,5TB sanal bellek sunabiliyor."
Wujing batarya ile çalışmıyor ve USB-C bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bulut bilgisayar, ekranlara USB-C ile ve ağa Wi-Fi ile bağlanabiliyor ve şimdilik sadece Çin pazarına sunulacak.
Pakette ne tür bir CPU olacağını bilmiyoruz ve Alibaba'nın verdiği tek ölçüm, bir yüksek çözünürlüklü kare için render süresini %90 azaltmayı başardıkları oldu.
Belki de en önemlisi, Windows'a ve "lisanslı uygulama ve programlara" erişme imkanı sunulacak. Yani Microsoft 365 ve Adobe Photoshop gibi önemli yazılımların çalıştırılması söz konusu olabilir. Başka bir deyiş ile bu cihaz bir uzaktan masaüstünden ziyade hizmet olarak masaüstü şeklinde çalışacak.
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