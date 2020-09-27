Spotify'dan Sürpriz Yenilik: "Listen Alike" İşlevi Kullanıma Sunuldu

Spotify, sizinle benzer dinleme alışkanlıklarına sahip olan ünlüleri bulmanızı sağlayan yeni işlevi Listen Alike'ı kullanıma sundu.

Spotify'dan Yeni "Listen Alike" İşlevi

Popüler müzik dinleme hizmeti Spotify, yeni "Benzer Dinleyenler" (Listen Alike) işleviyle sizinle aynı şarkıları dinleyen ünlüleri göstermeye başladı.

Yeni işlev, John Legend, Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Addison Rae gibi ünlü isimler arasında seçim yapmanıza izin veriyor. Bunun ardından hangi ünlünün müzik zevkine daha yakın olduğunuzu yüzde olarak görebiliyorsunuz. Sonuçları aldıktan sonra "Daha fazlasını gör" üzerine basarak ünlülerle dinlediğiniz ortak sanatçıları ve şarkıları görebiliyorsunuz.

Gerekli bir işlev gibi görünmese de, müzik tercihlerinizin hangi ünlüyle benzer olduğunu bilmek eğlenceli olabilir.

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