COVID-19 Türkiye Risk Haritası: Hangi İller Yüksek Riskli?

İşte il il Türkiye risk haritası... Bugün açıklanan "kademeli normalleşme" adımları kapsamında Türkiye'deki iller çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olarak dörde ayrıldı. Peki hangi iller çok yüksek riskli?