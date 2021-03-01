COVID-19 Türkiye Risk Haritası: Hangi İller Yüksek Riskli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrasında açıkladığı kısıtlamaların gevşetilmesi ve kademeli normalleşme kararları sonrasında tüm gözler, hangi illerin hangi risk grubuna dahil olduğuna çevrildi. Türkiye illeri çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olarak dörde ayrıldı ve alınan kararlar, illerin dahil olduğu risk grubuna göre değişiyor. Hangi illerin hangi risk grubunda olduğunu anlamak içinse, Sağlık Bakanlığı tarafından detaylı bir Türkiye Risk Haritası yayınlandı.
TÜRKİYE RİSK HARİTASI: HANGİ RENK, HANGİ GRUBU TEMSİL EDİYOR?
Hemen yukarıdaki haritaya göz atarsanız, hangi ilin hangi risk grubunda olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Haritada mavi ile işaretlenen iller düşük risk grubunda, sarı ile işaretlenen iller orta risk grubunda, turuncu ile işaretlenen iller yüksek risk grubunda ve kırmızı ile işaretlenen iller çok yüksek risk grubunda yer alıyor.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.
ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
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