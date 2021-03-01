Kademeli Normalleşme Kararları Açıklandı. Sokağa Çıkma Yasağı Bitti mi?

Türkiye'de lokanta ve kafeler açılıyor mu? Okullarda eğitim başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs kısıtlamalarının kalkması ve "kontrollü normalleşme" adımları hakkında beklenen açıklamaları yaptı...

COVID-19 kısıtlamaları gevşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan kabine toplantısının ardından, Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması konusunda önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'deki illerin düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrıldığını söyleyen Erdoğan, normalleşme adımlarının bu haritaya göre kararlaştırıldığını söyledi. Alınan kararların salgının gidişine göre değişebileceğini söyleyen Erdoğan, vatandaşları bir kez daha temizlik, mesafe ve maske konusunda uyardı.

Açıklanan Normalleşme Kararları Şu Şekilde:

  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günleri devam edecek.
  • İlkokullar tüm illerde yüz yüze eğitime başlayacak. 8 ve 12. sınıflarda da eğitim başlayacak. Düşük ve orta riskli illerde, diğer sınıflarda da yüz yüze eğitim başlıyor.
  • Restoranlar, kafeler, lokantalar çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde yüzde 50 kapasite ile açılacak; çalışma saatleri 07 – 19 arasında olacak.
  • 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokak kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırılacak. Diğer illerde ise süre uzatılacak.
  • Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler, düşük ve orta riskli illerde, 09 – 19 saatleri arasında açılacak.
  • Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek.
  • Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.
  • Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
Türkiye'deki düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli şehirler bu şekilde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter Hesabından da Paylaştı

Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıkladığı yeni COVID-19 "Kontrollü Normalleşme" kararlarını kendi Twitter hesabından da, yukarıdaki görselle paylaştı...

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