Kademeli Normalleşme Kararları Açıklandı. Sokağa Çıkma Yasağı Bitti mi?

Türkiye'de lokanta ve kafeler açılıyor mu? Okullarda eğitim başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs kısıtlamalarının kalkması ve "kontrollü normalleşme" adımları hakkında beklenen açıklamaları yaptı...