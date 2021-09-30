Yeni MacBook Pro'lar, Şimdikinden Daha Farklı Bir Ekranla Gelebilir!

Apple'ın 2021'in sonlarına doğru 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro'nun güncellenmiş sürümlerini piyasaya sürmesi bekleniyor, resmi duyurular yapılana kadar şimdilik sızıntılarla yetinmek zorunda kalacağız gibi görünüyor. macOS Monterey'in en son beta sürümünde tespit edilen çözünürlükler, yeni donanımların yolda olduğuna dair bir sızıntı olarak değerlendirildi.
MacRumors'un haberine göre, sisteme "3456 x 2234 Retina" ve "3024 x 1964 Retina" şeklinde iki yeni çözünürlük seçeneği geliyor. Bu çözünürlükler şimdiye kadar üretilen Apple cihazları ile uyumlu değil. Bu da, yakında yeni ekran donanımlarının geleceğine işaret ediyor olabilir.
Şu anda, mevcut 16 inç MacBook Pro, 3072 x 1920 piksel doğal ekran çözünürlüğüne sahipken, daha küçük 13 inç MacBook Pro (çok yakında 14 inçlik bir sürümle değiştirilmesi bekleniyor) 2560 x 1600 piksel doğal çözünürlüğe sahip. Eğer bu yeni seçenekler bu bilgisayarların yeni sürümünde kullanılmak üzere getirildiyse, daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip ekranlar yolda demektir.
Bunun için çok da fazla beklemeyeceğiz. Ekim ayı sonuna doğru Apple'ın yeni laptoplarını açıklaması bekleniyor. Dedikodulara göre bu yeni laptop'larda mini-LED ekranlar kullanılacak. Çözünürlüğün artmasının bir nedeni de bu olabilir. Ancak bu bilgilerin doğrulanmadığını, gerçeğin ancak lansman zamanı ortaya çıkacağını da söylemeden geçmeyelim.
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