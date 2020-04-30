Galaxy Note 9'a, Resmi Olarak Olmasa da, Galaxy S20 İşlevleri Geldi

Bir XDA geliştiricisi, hummalı çalışmalar sonucunda Galaxy S20 ve One UI 2.1 işlevlerini şimdiden Galaxy Note 9'a taşımayı başardı.

Galaxy Note 9 için Şimdiden One UI 2.1

Samsung, One UI 2.1 güncellemesini Galaxy Note 9 serisine getirmek için çalışıyor. Güncellemenin birkaç hafta veya birkaç ay içinde yayınlanması bekleniyor, ancak artık sabrınız kalmadıysa geliştirici AlexisXDA'nın çalışmasından faydalanabilirsiniz.

AlexisXDA tarafından Galaxy S20'den Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'a uyarlanan ROM'un beraberinde getirdiği işlevler arasında kamera uygulaması için Pro modu, Single Take, ön kamera için gece modu, yeni arka planlarla Live Focus var. Bunların yanında Music Share, Photo Editor, App Lock, Share Live gibi işlev ve sistem uygulamaları da güncellemeye dahil.

One UI 2.1'in getirdiği yenilikler arasında ise küçük arayüz geliştirmeleri, daha akıcı sistem animasyonları, yeni AR işlevleri ve fazlası var.

Galaxy S20'nin işlevlerini ve One UI 2.1 güncellemesini Galaxy Note 9 veya Galaxy S9'a getirebilmek için sadece Exynos sürümüne yönelik olan bir custom ROM'u yüklemeniz gerekiyor. Galaxy Note 9 veya Galaxy S9'unuzu daha önceden root'ladıysanız ve TWRP gibi bir custom recovery yüklediyseniz, ROM'u çok zahmete gerek kalmadan yüklemeyi deneyebilirsiniz.

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