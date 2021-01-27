Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk telefonla görüştü: Neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Kısa bir süre önce ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX'in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderilmişti. ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX aynı gün Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlatarak bu alanda rekoru eline geçirmişti.

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