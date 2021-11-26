Curiosity'den Gelen Yeni Mars Fotoğrafları, Bir Kartpostal Kadar Büyüleyici

NASA'nın Curiosity yüzey araştırma aracı şu anda Mount Sharp olarak adlandırılan bir tepeye tırmanıyor. Bu tırmanma sırasında da kamerasını Mars yüzeyine çevirip çevresindeki manzaranın harika görüntülerini Dünya ile paylaşıyor.
NASA JPL'den, yukarıda gördüğünüz büyülüyeci kare hakkında yapılan açıklamada, "Görev ekibi, manzaranın güzelliğinden o kadar ilham aldı ki, günün farklı zamanlarındaki siyah beyaz görüntülerin iki versiyonunu birleştirdiler ve kırmızı gezegenden nadir bir kartpostal oluşturmak için renkler eklediler" deniyor.
Görüntüler, Curiosity'nin 16 kasımda bir sabah bir de akşam çektiği görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturuldu. NASA bu görüntülerin Curiosity'nin kamerasının mümkün olan en yüksek çözünürlüğünde kaydedildiğini belirtiyor. Elbette, sonradan renklendirildiği için şu anda Curiosity'nin yanında olsanız ve Mars'a baksanız böyle bir görüntü ile karşılaşamayacaksınız. NASA, mavi, turuncu ve yeşil renklerin Curiosity'nin günün farklı zamanlarında gördüğü görüntüleri simgelediğini söylüyor.
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