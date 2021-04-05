CX³ with Netatmo ile Evinizin Tüm Kontrolünü Elinize Alabilirsiniz

CX³ with Netatmo ile evinizde rahatlıkla akıllı bir sistem kurabilirsiniz. Geleneksel sistemler ile entegre edilebilen ve kendi aralarında kolaylıkla haberleşebilen, bir ağ geçidi yardımı ile evinizde yer alan kablosuz ağ sistemine bağlanarak uzaktan kontrole izin veren akıllı cihazlar ile evinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz.
Size özel senaryolar oluşturun
Akıllı telefonlarınızla evinizi uzaktan yönetebilir, CX³ with Netatmo ile elektrikli aletleri, tüm prizleri ve aydınlatma ürünlerini uzaktan kontrol edebilir, size özel senaryolar oluşturabilirsiniz. Bunun için gerekli olan tek şey Home + Control mobil uygulamasını indirmek.
Enerji tüketiminizi izleyerek faturalarınızı kontrol altına alın
Enerji yönetiminizi doğru ve en iyi şekilde planlamak sağlık, ekonomi ve çevresel nedenlerden dolayı önemli bir konu. CX³ with Netatmo sayesinde uygulamadan tüketim değerlerinizi anlık, günlük veya aylık kontrol ederek maksimum tüketim seviyesine gelen cihazlarınızı tespit edebilir, dilerseniz bu cihazları devre dışı bırakabilir veya birkaç basit adımda zahmetsizce senaryolar planlayabilirsiniz. Böylelikle hem cihazlarınızın verimli kullanımını artırabilir hem de faturalarınızı kontrol altına alabilirsiniz.
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