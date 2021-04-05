CX³ with Netatmo ile Evinizin Tüm Kontrolünü Elinize Alabilirsiniz

Aydınlatmadan ev aletlerine su ıstıcısından elektrikli araç şarj cihazına kadar evinizdeki elektrikli her şeyi CX³ with Netatmo ile uzaktan kontrol edebilirsiniz.