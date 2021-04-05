CX³ with Netatmo ile Evinizin Tüm Kontrolünü Elinize Alabilirsiniz

Aydınlatmadan ev aletlerine su ıstıcısından elektrikli araç şarj cihazına kadar evinizdeki elektrikli her şeyi CX³ with Netatmo ile uzaktan kontrol edebilirsiniz.

CX³ with Netatmo ile Evinizin Kontrolü Elinizde

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

Daha İyi İnternet İçin 6 Yol

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı
Zafer işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde zafer işareti yapılışı
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Virgin Galactic, Ticari Uzay Yolculukları İçin Yeni Uzay Araçlarını Tanıttı
NASA, Mars'ta Bulunan Sıra Dışı Taşın Gizemini Çözmek İçin Çalışıyor
Tarihin Gelmiş Geçmiş En Pahalı Oyunu Olma Unvanı El Değiştirdi
Netflix: The Witcher 2. sezon çekimleri tamamlandı! İşte detaylar
Facebook'un Sarsan Hack: 500 milyon Facebook Kullanıcısı "Çalındı"

 

 