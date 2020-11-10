Cyberpunk 2077 Özel Sürüm Fare Üretildi

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer CD PROJEKT RED ile iş birliği ile, Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 sürümü nihayet sizi güçlendirmek ve uçlarda dolaştırmak için yollara çıkıyor. 2020'nin en çok beklenen oyununa hazırlanmak ve eksiksiz bir AAA oyun deneyimi yaşamak için Razer'ın en çok satan çift yönlü Viper Ultimate faresinin Cyberpunk 2077 sürümü ile Night City'ye hâkim olacaksınız.
RazerCon 2020'de duyurulan Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Sürümü, Night City'yi aydınlatmak için oyuncuları silahlandıracak.
Diğer kablosuz teknolojilerden %25 daha hızlı, istikrarlı, kablosuz performans sunan Razer'in yüksek puanlı HyperSpeed teknolojisi ile bu geniş şehri keşfedin. Razer'ın %99,6'ya kadar çözünürlük doğruluğu ve akıllı işlevler için 20.000 DPI ile tasarlanmış Focus+ Optik Sensörü tarafından desteklenen ölümcül hassasiyetle nişan alın ve ateş edin. 0,2 ms tepki süresi sunan ve Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition'ın en iyi oyun deneyimi sunabilmesi için hız ve hassasiyet oluşturmasını sağlayan 2. nesil Razer™ Optik Fare Anahtarları ile ölümsüzlüğün kilidini açın. Yalnızca 74 gram ağırlığında olan Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition, Razer Chroma RGB tarafından desteklenmektedir ve Razer Chroma Mouse Şarj Yuvası ile gelir.
Öte yandan Cyberpunk 2077 savaş istasyonunuzu Razer Gigantus V2 fare altlığı ve Razer Arctech Pro telefon kılıfının Cyberpunk 2077 versiyon tasarımları ile tamamlayabilirsiniz. Her iki tasarımı da artık Razer Customs'tan edinebilirsiniz.
NE ZAMAN: Şu anda satışta
SATIŞ YERİ: Sadece Razer.com ve Razerstore perakende mağazalarında
FİYAT: 159.99$ / 179.99€
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın