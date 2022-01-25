James Webb Uzay Teleskobu Hedefine Ulaştı! Peki Bundan Sonra Ne Olacak?

James Webb Uzay Teleskobu, uzun süren yolculuğunun ardından nihayet son hedefine ulaştı. Peki ama bundan sonra neler olacak; ilk görüntüler Dünya'ya ne zaman ulaşmaya başlayacak?

  • Levent Öztürk
James Webb: Yolculuk tamam; şimdi ne olacak?
NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

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