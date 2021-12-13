Cybertruck'ın Alay Konusu Olan Devasa Sileceği İçin Elon Musk Yorumu!

Tesla'nın Fremont, California'daki pistinde test edilen bir prototip Tesla Cybertruck'ın drone ile çekilmiş görüntüleri sızdı. Elon Musk, görüntülerde görülen ve alay konusu olan davasa ön cam sileceği hakkında yorum yaptı.