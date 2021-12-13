Cybertruck'ın Alay Konusu Olan Devasa Sileceği İçin Elon Musk Yorumu!

Cybertruck'ın kaportaya kusursuz bir şekilde uyum sağlayan dev ön camı, 2019'da ilk kez ortaya çıktığında, elektrikli kamyonetin en ayırt edici özelliklerinden biri olarak görülmüştü. Ancak The Verge'nin haberine göre Tesla'nın tasarım ekibi bu dev ön camı temiz tutmak için bir şeyler düşünmemişti. Orijinal prototipte bir ön cam sileceği bulunmuyordu bile.
Elon Musk Memnun Değil
Kamyonetin piyasaya sürülme tarihi yaklaştıkça, Tesla'nın Cybertruck'ın polarize ön camını temizlemek için ne düşündüğünü görüyoruz. Kesinlikle büyük bir ön cam sileceğine ihtiyaç var ve anlaşılan Musk'ın kendisi de şu anda getirilen çözümden pek memnun değil.
"Beni En Çok Rahatsız Eden Şey Silecek"
Musk, Twitter'da sileceğin devasa boyutuyla ilgili dalga geçen yorumlara yanıt olarak "Beni en çok rahatsız eden şey, silecek" diye yazdı. "Bunun kolay bir çözümü yok. Sadece çalıştığı zaman ortaya çıkan, diğer zamanlarda kaputun altına gizlenen bir silecek iyi olabilirdi, ancak bunu yapmak oldukça karmaşık."
Satışına 2022 yılında başlanacağı düşünülen Cybertruck'ın, Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen'in iki camı ciddi şekilde çatlattığı testte başarısız olan "zırhlı camı" yine de kullanması bekleniyor. Electrek'e göre şirket, Cybertruck'ta "elektromanyetik silecek" adını verdiği bir konsept üzerinde çalışıyor.
Ayna Yerine Kamera Kullanılabilir mi?
Musk ayrıca, araçta kanunen mutlaka yan dikiz aynaları bulunması gerektiğini söylüyor, ancak bir taraftan da araç sahiplerinin satın aldıktan sonra "arabalarını modifiye etme özgürlüğüne sahip olduğunu" belirtiyor. Bazı konsept araçlarda olan, ayna yerine kamera koymaktan mı söz ettiği ise, net değil.
Tesla'nın test pistinde görülen Cybertruck, daha yuvarlak, daha az açılı bir ön uç ve öne bakan ışık çubuğunun altında yeni bir far seti dahil olmak üzere orijinal prototipe göre birkaç önemli değişiklik daha içeriyor. Musk, şirketin Ocak ayında finansal rakamlarını açıklayacağı etkinlikte ürünün yol haritası hakkında yeni bir güncelleme açıklayacağını da söyledi.
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