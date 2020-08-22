Da Vinci'nin çizdiği kalpteki sırrı bilim 500 yıl sonra çözdü! Yeni keşif!

Leonardo Da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı kalp çiziminde ilk kez görülen trabeculae parçasının işlevi 500 yıl sonra günümüz bilim insanları tarafından keşfedildi.