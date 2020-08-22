Da Vinci'nin çizdiği kalpteki sırrı bilim 500 yıl sonra çözdü! Yeni keşif!

Leonardo Da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı kalp çiziminde ilk kez görülen trabeculae parçasının işlevi 500 yıl sonra günümüz bilim insanları tarafından keşfedildi.

Da Vinci'nin kalp çizimindeki sır kapısı aralandı! 500 yıl sonra keşif

Leonardo da Vinci, çağların ötesinde fikirleri ve düşünceleri ile her çağa ışık tutan isimlerden biri. Vinci, 500 yıl önce bir çizimindeki kalp parçası ile yeniden gündemde. Çizimde yer alan kalp parçasının işlevi ancak günümüzde öğrenilebildi.

Trabeculae adlı kas lifinin kalpteki işlevi oldukça önemli. Kalbin iç kısmında yer alan bu lif ağı ilk olarak Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı çizimlerde görülmüştü.

Da Vinci'ye Göre Trabeculae Neydi?

Kalbin iç kısmının geometrik desenini oluşturan trabeculae'ler büyüyen kalbin oksijenlenmesine yardımcı oluyor. Ancak bu liflerin yetişkinlerin kalbindeki görevinin ne olduğu henüz bilinmiyordu.

Leonardo da Vinci'ye göre trabecuae'ler kanı ısıtma görevine sahipti. Uluslararası bilim insanlarının çalışmalarına göre işlevin ne olduğu ortaya çıktı.

kalp

Kan Akışının Verimliliğine Yardımcı Oluyor

Günümüzdeki bilim insanları 25 binin üzerinde kalp MRI taramasını inceledi ve kalp ventriküllerinin pürüzlü yüzeyinin bir kalp atışı sırasında kan akışının verimliliğine yardımcı olduğunu ortaya çıkardılar. Ayrıca insan DNA'sında trabeculae'nin şeklini belirleyen 6 bölge olduğunu da keşfettiler.

Kalp Hastalıklarının Yanıtı Trabeculae'lerin Şeklinde Gizli

50.000 kişiden elde edilen verilere göre, trabeculae'lerin şekli kalp hastalıkları riskine de işaret ediyor. Trabeculae dalı daha fazla olan insanlar, daha az kalp hastalığı riski taşıyor.

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