Kalp sorunlarını algılayan yapay zeka!
Araştırmacılar, kalp ritmi sorunlarını algılayabilen bir algoritma geliştirdiler!
Her ne kadar çoğu aritmia sorunu ölümcül veya tehlikeli olmasa da, hâlâ endişelenmek için geçerli bir sebep. Sonuç olarak bazı ritim bozuklukları, kalp yetmezliğine veya kalp krizine sebep olabiliyor. Stanford Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, bir kişi belirtileri göstermiyor olsa bile, doktora ihtiyaç duymadan durumu belirlemenin bir yolunu bulmuş durumda. Ekibin geliştirdiği algoritma, 14 tür ritm bozukluğunu belirleyebilmekte ve ayrıca ekip, testlere göre bu alanda başarının "eğitimli kardiyologlardan daha iyi" olduğunu iddia ediyor.
ECG'ler her zaman ritim bozukluklarını yakalayamayabiliyorlar bu yüzden de doktorlar bazen, hastaların giyilebilir bir ECG cihazı kullanarak iki hafta boyunca kalp ritmini takip etmelerini istiyorlar. Araştırmacılar, algoritmalarını geliştirmek için bu uygulamadan faydalandılar. Kalp ritmi takip firması iRhythm tarafından sağlanan bu devasa veri tabanının kullanılması ile ekip, yedi ay boyunca bir derin sinir ağını eğitti ve bu ağ, ECG'lere bakarak 14 tip aritmia sorununu bulabilir hale geldi. Bulguların doğrulanması için de altı kardiyolog verilere bakarak her birey için tanıda bulundu. Ortaya çıkan sonuca göre algoritma, kardiyologlarla rekabet edebilmekte ve hatta bazı durumlarda çok benzer iki aritmia arasındaki farkı algılayabilmekteydi. Bu da bazı kişiler için hayat ve ölüm arasındaki fark olabiliyor.
Makalenin ortak baş yazarı Pranav Rajpurkar'ın söylediğine göre kalp ritmi sinyalleri arasındaki farklar oldukça küçük olabiliyor ancak sorunu belirleme yaklaşımı üzerinde devasa etkileri bulunuyor. Birbirine çok benzeyen iki ritim bozukluğunun biri önemli değilken, bir diğeri anında müdahale gerektirebiliyor.
Bilim adamları bu ürünlerinin gelişmekte olan ülkelerdeki ve ulaşımı zor bölgelerdeki doktora anında erişimi bulunmayan kişilere yardımcı olmasını ümit ediyorlar. Ayrıca bu teknolojinin, bir giyilebilir cihaz ile beraber kullanılarak kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği gibi durumları önceden fark edebileceğini düşünüyorlar.
Levent Öztürk
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