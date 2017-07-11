Kalp sorunlarını algılayan yapay zeka!

Araştırmacılar, kalp ritmi sorunlarını algılayabilen bir algoritma geliştirdiler!

Kalp sorunlarını algılayan yapay zeka!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Ay'ın Üzerinde Uçmak, Bu Model Sayesinde Mümkün!
Sızan Google Pixel 2 Kılıflarından İlginç İpuçları!
Haberlere Göre Çin Seneye VPN'leri Engelleyecek!
Yeni PDF aracı arayanlara XChange Viewer!
Galaxy Note 8'den Müthiş Bir Konsept Videosu!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir