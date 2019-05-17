Daha Fazla Galaxy Telefona Geliyor!
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kripto para ve Blockchain teknolojisini daha fazla Galaxy akıllı telefon modeline getirebilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Galaxy S10 piyasaya sürüldüğünde, Samsung'un en yeni amiral gemisinin kripto para birimi cüzdanı ve blok zinciri özelliklerine sahip olacağı konusunda birçok söylenti ve sızıntı olmuştu. Haberler, dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı konumundaki Samsung'un, kripto para birimlerine yatırım yapması ve blok zincirleme teknolojilerini kripto pazarı için büyük bir kazanç olarak görmesi nedeniyle çok fazla ses getirmişti.
Samsung, Galaxy S1'a Samsung Blockchain KeyStore adlı bir kripto cüzdanı uygulaması getirdi ve söylentiler doğrulanmış oldu. Ancak şirketin kripto pazarına girmesi, kripto para yatırımcılarının umduğu kadar hırslı veya saldırgan bir şekilde gerçekleşmedi. Samsung Blockchain KeyStore'un kullanılabilirliği ciddi şekilde sınırlı ve henüz hiçbir büyük kripto para birimini desteklemiyor.
Yine de Güney Koreli şirket halen kripto para birimi piyasasıyla ilgileniyor ve kripto cüzdan ve blok zinciri özelliklerini daha fazla Galaxy cihazına ulaştırmayı planlıyor. Samsung'un Kore İçin Haber Merkezi'nde yayınlanan bir habere göre, şirketin Kablosuz İş Bölümünde Ürün Stratejisi'nin kıdemli müdürü olan Chae Won-cheol, "Blockchain işlevlerini destekleyen Galaxy modellerinin sayısını giderek artırarak yeni deneyimlerin önündeki engelleri azaltacağız" diyor.
Won-Cheol, sözlerine "Hizmetimiz için hedef ülkelerimizi Kore, ABD ve Kanada'dan sonra da genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini de ekliyor. Açıklama, yaklaşmakta olan cihazlar hakkında herhangi bir ayrıntı sunmuyor. Yakın bir gelecekte bu açıklamalardan herhangi birinin gerçek ürün ve hizmetlere dönüşüp dönüşmeyeceğini beklemek ve görmek zorundayız.
Akıllı telefon endüstrisinde doygunluk artıyor ve bu durum, üreticileri farklı çözümler aramaya ve büyüme için yeni yollar bulmaya zorluyor. Bu firmaların kripto para birimlerine ve ilgili teknolojilere yaptığı yatırımlar bu stratejinin bir parçası olarak görülebilir.
Kripto pazarındaki suları test eden tek büyük akıllı telefon satıcısı Samsung da değil. Akıllı telefon işinde düşüş eğilimi gösteren HTC'nin bile geleceği blockchain teknolojisine sahip telefonlarda gördüğüne EXODUS Phone modeli ile şahit olmuştuk.
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