Daha iPhone 12 Ortada Yok Ama iPhone 13 Kamera Özellikleri Şimdiden Sızdı

iPhone 12 daha tanıtılmadı; hatta tanıtılmasının birkaç ay ertelenebileceği konuşuluyor. Ama bu durum, iPhore 13 söylentilerini engellemek için yeterli değil. iPhone 13'ün kamera özellikleri şimdiden sızdı. Bilgilere göre yeni kamera, bir hayli "farklı" olacak.