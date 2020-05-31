Daha iPhone 12 Ortada Yok Ama iPhone 13 Kamera Özellikleri Şimdiden Sızdı

iPhone 12 daha tanıtılmadı ama şimdiden iPhone 13 konuşulmaya başladı bile. Eylül ayında tanıtılacak iPhone 12 serisinin 4 farklı model ile beraber gelmesi bekleniyor. iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak gelecek telefonlar, birbirinden farklı kamera özellikleri içerecek, fakat iPhone 13 hepsini tarihe gömecek gibi.
Twitter'da sızıntılar yayınlayan @choco_bit isimli bir kullanıcı, iPhone 13 hakkında çeşitli kamera iddialarında bulunmuş. Bahsettiğine göre iPhone 13'ün ana kamerası tam 64 MP olacakken, telefonda ayrıca 40 MP telefoto lens yer alacak. Bu kamera ile 3x – 5x optik zum ve 15x-20x dijital zum olanacağı tanınacakken, telefonda ayrıca 64 MP anamorfik lens ile 40 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Tüm bunların yanı sıra iPhone 13'te LiDAR 4.0 da yer alacak.
The *alleged* plans For D6x (13 series) cameras
•Wide 1x optical zoom (6x digital zoom) 64mp
•Telephoto 3x-5x optical zoom (15-20x digital zoom) 40mp
•64mp anamorphic lens (2.1:1)
•0.25x min ultra wide (optical reverse zoom) 40mp
•Li-Dar 4.0
Huuuuugggeeeee amount of ??— Fudge (@choco_bit) May 27, 2020
Bu bilgilere göre iPhone 13, kamera açısından oldukça zengin olacak gibi görünüyor. Zira iPhone 12 Pro Max gibi tepe model için bilinen kameralar; 12 MP ana kamera, 12 MP telefoto, 12 MP ultra geniş açılı ve ToF 3D LiDAR tarayıcı şeklinde. Ancak buna karşılık ana kameranın 64 MP olacağına ilişkin söylentiler de var. Bakalım Apple, karşımıza nasıl bir model çıkartacak. Sonrasında da iPhone 13'ü konuşmak için önümüzde uzun bir zaman olacak.
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