iPhone 12'nin OLED Ekranları İçin, Samsung'a Ortak Geldi

Eylül ayında tanıtılması planlanan iPhone 12 için Samsung'un ekran üreteceğini zaten biliyorduk. Ve şimdi, iPhone ekranlarına imzasını atacak ikinci bir ekran devi daha ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 OLED Ekran Üreticileri Belli Oldu

Apple, şu günlerde son hız iPhone 12 üzerinde çalışıyor. 4 yeni modelle eylül ayında raflara çıkacak olan iPhone 12 serisi, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro Max gibi modellere ev sahipliği yapacak.

iPhone 12 için ekran üreticileri de belli oldu. Bunlar arasında başı Samsung Display çekiyor. Özellikle iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ekranları tamamen Samsung Display tarafından tedarik edilecekken, Samsung toplamda 55 milyon adetlik ekran sevkiyatında bulunacak.

iPhone 12 ve iPhone 12 Max için ise LG Display ile BOE beraber çalışacak. LG Display'den talep edilen OLED ekran siparişi de son gelen sızıntı ile belli olmuş durumda. Buna göre LG, iPhone 12 serisi için 20 milyon OLED panel üretecek.

Buradan kabaca bir hesapla, Apple'ın iPhone 12 serisi için ilk adımda hedeflediği satış rakamını da görebiliyoruz. Buna göre 75 milyon adet birim satmayı düşünüyor.

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