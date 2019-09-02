DARPA'dan Gizemli "Yeraltı Tüneli" İsteği!
Askeri araştırma ajansı DARPA, terk edilmiş yer altı tünellerinin peşine düştü. Peki bu tünellerde ne yapmak istiyor olabilir?
- Levent Öztürk
DARPA, nedeni bilinmese de, yeraltı tünellerinin peşine düştü. Askeri araştırma ajansı, araştırma ve deneylere ev sahipliği yapabilecek, firma veya üniversitelerin sahip olduğu, terk edilmiş ve kullanılmayan dev yer altı tünelleri için istekte bulundu. Ayrıca aranan özelliklerin de oldukça ilginç olduğu söylenebilir. Alanın "birkaç şehir adası" boyutunda olması, kompleks bir tasarım, çoklu kat sayısı ve avlular ve merdiven boşlukları gibi çeşitliliğe sahip olması isteniyor.
Daha da ilginç olan kısım, DARPA'nın hızlı bir şekilde cevap bekliyor olmasıydı. Bu bildiri 20 Ağustos tarihinde yayımlanmış olsa da tünel sahiplerinin tekliflerini sunmak için sadece 30 Ağustos akşamına kadar vakitleri bulunuyordu. Zaman doldu ama başvuru yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.
DARPA bu alana neden ihtiyacı olduğunu da açıklamıyor. Bir Demogorgon yuvası? Uzaylı otopsileri gerçekleştirmek için bir alan? Kesin cevabı bilemesek de ve olasılıklar oldukça fazla olsa da, muhtemelen bu alanın radyo dalgaları araştırmalarına ev sahipliği yapması bekleniyor. Yine de eminiz ki bu durum, insanların hayal güçlerini durdurmak için yeterli olmayacaktır. Artık bu şekildeki alanlarda geçen çok fazla bilim-kurgu ve korku filmi görmüş durumdayız.
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