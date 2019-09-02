DARPA'dan Gizemli "Yeraltı Tüneli" İsteği!

Askeri araştırma ajansı DARPA, terk edilmiş yer altı tünellerinin peşine düştü. Peki bu tünellerde ne yapmak istiyor olabilir?

02 Eylül 2019 21:00

Levent Öztürk