Death Stranding PC'ye Bir Adım Daha Yaklaştı!
Son zamanların belki de en fazla merak edilen oyunu olan Death Stranding'in PlayStation listesinden düşürülmesi, ne anlama geliyor?
- Levent Öztürk
ResetEra forumu sakini vestan tarafından ortaya çıkartılan ilginç bir gelişme var: Daha önce PlayStation Özel Oyunlar listesinde yer alan beklenen oyun Death Stranding, artık bu listede yok. Bu gelişme, oyunun PC'ye gelme ihtimalinin hiç de az olmadığını gösteriyor.
vestan, Avusturalya PlayStation sitesinde Death Stranding'in artık PS'e özel oyunlar listesinde yer almadığını fark etti. Bu bulguyu destekleyen diğer bildirimler ise oyunun Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkeleri sitelerinden de listeden kaldırıldığını gösteriyor. Bu noktada oyunun, PS Özel Oyunu statüsünü kaybettiğini söylemek zor değil.
Eğer bu durum yanlışlıkla yapılmış bir hareket değilse, Death Stranding'in artık PS'e özel olmaması PC'ye gelme ihtimalini oldukça yükseltiyor. Ancak oyunun Xbox'a gelmeyeceği, daha önceki açıklamalara göre rahatlıkla söylenebilir.
Ayrıca bu durum, daha önce ortaya çıkan pek çok söylentiyi de destekliyor. Bu söylentilerin şu anda belki de en önemlisi, Death Stranding'in PS4 yayım tarihini (8 Kasım) önceden bilen kişinin ortaya attığı, oyunun bir süre PlayStation'a özel kalacağı ve sonra PC'ye geleceği iddiası oluyor. Bir yıllık veya altı aylık bir özellik süresi tahmin edilmişti ancak bu sadece bir tahmindi.
Death Stranding'in PC'ye geleceğine yönelik diğer işaretlerin arasında ise, oyunun resmi tanıtım videosunda PS4 ön yüzünün gösterildiği sahnede, diğer tüm PS Özel oyunlarda bulunan "Sadece PS'te" yazısının yer almamasıydı. Tabii ki bunların hiçbiri kesin kanıt olarak görülemez. Ancak 2015 yılında Sony tarafından yapılan erken basın duyurusunda da oyunun PS4 sonrasında PC'ye geleceğinin ipucu verilmekteydi. Tabii ki arada geçen yıllarda pek çok şeyin değişmiş olma ihtimali bulunuyor.
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